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Пугачова зробила рідкісне сімейне фото з дітьми і внуками

Сьогодні, 20:07

Примадонна з сім'єю відвідала день народження внучки

Алла Пугачова не частий гість на вечірках. Але якщо Примадонна виходить у світ, про це говорять ще кілька днів, як це було з вечіркою Насті Івлеевой. Цього разу Алла Борисівна разом з Максимом Галкіним та дітьми відвідала день народження своєї внучки Клавдії Земцової. Звичайно ж, таку зустріч не могли не засняти. У себе в Instagram Крістіна Орбакайте поділилася зворушливими сімейними фото, на яких зібралося три покоління зіркового сімейства.

Орбакайте опублікувала сімейне фото, зроблене під час свята. Примадонна позувала з чоловіком, своїми дітьми, а також онуками. На святі був присутній і старший онук Пугачової Нікіта Пресняков зі своєю дружиною Альоною Красновою.

Алла Пугачова з дітьми і внуками
Алла Пугачова з дітьми і внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачова з дітьми і внучкою
Алла Пугачова з дітьми і внучкою
Фото: instagram.com/orbakaite_k

"Спасибі всім гостям – маленьким і дорослим, дай бог, щоб наші діти знали і цінували справжню дружбу", – підписала фото Крістіна Орбакайте.

Також у себе в Instagram Максим Галкін показав, як Пугачова веселилася на дні народження своєї внучки.

(@Maxgalkinru)

Раніше Сосєдов розповів, чому Пугачова популярнішиа за Ротару.

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