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Лобода розповіла, як Пугачова допомогла їй після скандалу на російському шоу

Сьогодні, 11:24

Співачка розповіла про підтримку Примадонни

Світлана Лобода, яка нещодавно представила новий кліп , розповіла в інтерв'ю Woman Day про підтримку Алли Пугачової після гучного скандалу на російському "Голосе.Деті".

Тоді переможницею шостого сезону, в якому Лобода була тренером, стала дочка співачки Алсу Мікелла Абрамова. Відрив від суперників в голосуванні був настільки великим, що це викликало підозру у глядачів і шоу звинуватили в корупції . Під роздачу потрапила і Світлана Лобода, так як Мікелла була в її команді. Саму співачку більше хвилювало стан інших учасників шоу. Лободі дуже допомогла Алла Пугачова, яка захотіла підтримати молодих артистів. Примадонна зустрілася з учасниками шоу і вручила їм свою іменну нагороду.

Світлана Лобода і Алла Пугачова
Світлана Лобода і Алла Пугачова
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"І в цю саму мить задзвонив телефон – на іншому кінці була Алла Борисівна, яка запропонувала відзначити дітей, які особливо себе проявили зіркою "Алла", – згадала співачка.

Варто зазначити, що після скандалу Лобода заявила, що більше не братиме участь в подібних проєктах, але через кілька років знову стала тренером російського "Голоса.Діти"

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