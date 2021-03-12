Сосєдов пояснив, чому Пугачова популярніша за Ротару

Музичний критик вважає, що Примадонну свого часу вдало розкрутили

Незважаючи на те, що зараз Алла Пугачова не виступає, вона все одно залишається улюбленою співачкою мільйонів. За словами музичного критика Сергія Сосєдова, така популярність Примадонни це все грамотний піар, а насправді в ній немає нічого особливого. Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналі "Ходять чутки".

Музичний критик вважає, що співачка стала такою популярною завдяки колишньому чоловікові Олександру Стефановичу.

"І правда, що такого в ній було? Нічого! Вона була такою ж співачкою, як і всі інші, як Софія Ротару, Едіта П'єха, Валентина Толкунова ... Вона анітрохи не була їх вище, але їй створили міфологію і створили дуже грамотно ", – сказав Сосєдов.

Софія Ротару і Алла Пугачова Фото: Instagram

Сергій додав, що колишній чоловік Пугачової особисто затверджував все інтерв'ю співачки і рекомендував працювати на контрастах.

"Публіка буде в шоці, у них в голові запаморочилось. Ти повинна їх кидати з вогню та в полум'я. Ти повинна бути вульгарна, нечесана, розмальована, щоб все говорили:" Ось Пугачова яка вульгарна ". Але у нас через два тижні" Блакитний вогник ", тому виходиш з ідеальною зачіскою, сидиш за роялем і співаєш атмосферну пісню" Эти летний дожди". Тоді публіка ахне:" Яка чистота! "... Ти повинна весь час дивувати – ось, що придумав Стефанович. і вона на цьому балансувала. але по суті, це надувалово глядачів. Спеціально робилося, щоб провокувати ", – розповів Сосєдов.

Раніше ми розповідали, в Мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з Аллою Пугачовою.

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