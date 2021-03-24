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Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

Сьогодні, 11:45

У Мережі з'явилися фото співачки для Vogue, зроблені в 1999 році

У Мережі були опубліковані фото Алли Пугачової, на яких вона, як стверджують прихильники, зовсім на себе не схожа. Архівні фото Примадонни, яка нещодавно показала нову зачіску, з'явилися на Instagram-сторінці aaa.magazine.

Ці кадри були зроблені для російського Vogue в 1999 році. Автором фотосесії виступив британський фотограф Робін Деррік, який пізніше став креативним директором британського Vogue.

Алла Пугачьова
Алла Пугачьова
Фото: instagram.com/aaa.magazine

На чорно-білих фото Алла Борисівна позує в чорному береті і пальто, з мундштуком в руці. Багато користувачів Мережі зазначили, що на цих знімках співачка не схожа на саму себе. Хтось згадав в коментарях цікавий факт: виявилося, що ця фотосесія не сподобалася Примадонні – всьому виною незвичний образ.

Алла Пугачьова
Алла Пугачьова
Фото: instagram.com/aaa.magazine

"Вона ж любить пишні зачіски, начісування, кучері, а тут прямі без об'єму", – пояснюють підписники в коментарях.

Алла Пугачьова
Алла Пугачьова
Фото: instagram.com/aaa.magazine

Нагадаємо, Сергій Сосєдов пояснив, чому Алла Пугачова стала популярнішою за Софії Ротару.

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