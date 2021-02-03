Трансгендерная женщина-стилист обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

В 2011 году Мэрилин Мэнсон якобы угрожал Лав Бейли пистолетом

Модный стилист, трансгендерная женщина Лав Дейли стала девятой в списке жертв, кто обвинил певца Мэрилина Мэнсона в жестоком обращении, сообщает Daily Mail.

Лав заявила, что артист "приставил пистолет к ее лбу", когда она работала на съемках в его доме в 2011 году, и в грубой форме сказал, что ненавидит представителей ЛГБТК.

Лав Бейли и Мэрилин Мэнсон Фото: Getty Images, instagram.com/loveisbailey

Лав отметила, что об инциденте она писала еще в 2017 году, но теперь привлекла внимание к нему снова после откровений экс-возлюбленной Мэрилина – Эван Реэйчел Вуд. Актриса обвинила бывшего жениха в издевательствах и унижении. Мэнсон опровергает обвинения, назвав их "искажением реальности".

Ранее мы сообщали, что Мэрилина Мэнсона вырежут из "Американских богов" после обвинения в насилии.

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