Армі Гаммер хотів задушити свого собаку і зберігав манекени для зв'язування в підвалі – ЗМІ

Спливли нові подробиці скандалу з голлівудською зіркою

Колишня дівчина скандального Армі Гаммера, модель Пейдж Лоренц поділилася новими тривожними подробицями про їхні стосунки. До цього дівчина зізналася, що Гаммер вирізав букву "А" на її лобку, а тепер заявила, що в підвалі його будинку зберігалися манекени, на яких він практикувався у зв'язуванні жінок. Про це повідомило видання The Sun.

Дівчину шокувало, що просто в домі, де Гаммер жив з дітьми та своєю колишньою дружиною Елізабет Чемберс, відбувалося таке.

"Він сказав, що у нього були манекени в підвалі в його сімейному будинку, де він міг практикуватися у зв'язуванні мотузкою. Чесно кажучи, це мене лякало. Це було дійсно дивно. Я ніколи раніше не чула нічого подібного", – розповіла Пейдж Лоренц.

Пейдж Лоренц, Армі Хаммер Фото: instagram.com/armiehammer, instagram.com/paigelorenze

Одна з імовірних колишніх коханок Армі Гаммера з ніком Nastya D підтвердила слова Пейдж Лоренц і показала фото тих самих манекенів, які актор їй, імовірно, надсилав. На скріншотах зображений манекен, обв'язаний червоною мотузкою.

Пейдж Лоренц також розповіла, як актор агресивно реагував на собаку, але зазначила, що не вірить, що актор дійсно завдавав шкоди тваринам.

"Він сердився на свого собаку і говорив:" Я збираюся вбити цього собаку, я б задушив його, якби тебе не було тут", – поділилася дівчина.

Армі Хаммер з собакою Фото: instagram.com/armiehammer

Цим справа не закінчилася. Пейдж Лоренц написала у Twitter, що Армі Гаммер поширював її оголені фотографії в Мережі. Дівчина прикріпила кілька скріншотів імовірного листування Армі Гаммера з іншими людьми.

"Армі Гаммер ділиться моїми фото, про існування яких я навіть не підозрювала, з людьми в інтернеті без мого дозволу і без мого відома. Огидно, образливо і відверто неприйнятно", – заявила Пейдж Лоренц.

AH sharing photos of me I didnt even know existed with people online, without my permission or knowledge. Disgusting, violating and quite frankly unacceptable. pic.twitter.com/CTaIrvHfJr