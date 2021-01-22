Вирізав на шкірі свої ініціали: колишня Армі Хаммера шокувала витівкою актора

22-річна модель заявила, що 34-річний актор вирізав літеру "А" на її лобку

Нещодавно ми писали, що Армі Хаммер вибачився перед Міс Кайманові острови, яку випадково залучив до секс-скандалу. Але тепер ЗМІ пишуть, що колишня дівчина актора поділилася шокуючими подробицями про їхні стосунки з Армі.

Так, 22-річна модель на ім'я Пейдж заявила, що 34-річний Армі Хаммер вирізав літеру "А" на її лобку і хвалився цим своїм друзям, пише The Sun.

Пейдж зустрічалася з Армі Хаммером у 2020 році

Фото: instagram.com/paigelorenze

"Це все ще можна побачити. Це було надзвичайно болісно... Він сказав мені, що хвалився цим перед своїми друзями", – сказала вона виданню.

За словами дівчини, вони з Армі зустрічалися з серпня по грудень минулого року.

Модель стверджує, що Армі Хаммер залишив на ній клеймо

Фото: instagram.com/paigelorenze

Пейдж стверджує, що Армі був "на 100 відсотків серйозний" стосовно того, щоб змусити її видалити нижні ребра, щоб він "з'їв їх". Модель посміялася над цим, але відчула "занепокоєння і збентеження".

Армі Гаммер Фото: Getty Images

Він постійно говорив мені про те, що я могла б видалити нижні ребра, щоб він міг закоптити їх, приготувати і з'їсти. Він повторював: "Тобі вони не потрібні", – цитує модель видання.

Пейдж також додала, що спочатку Армі "був чарівним", а після маніпулював нею. Але найстрашніше, за словами дівчини, що при цьому актор їй подобався.

Раніше ми писали, що в Мережі виявили фото з секретного аккаунта Армі Хаммера в Instagram.

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