Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вирізав на шкірі свої ініціали: колишня Армі Хаммера шокувала витівкою актора

Сьогодні, 15:44

22-річна модель заявила, що 34-річний актор вирізав літеру "А" на її лобку

Нещодавно ми писали, що Армі Хаммер вибачився перед Міс Кайманові острови, яку випадково залучив до секс-скандалу. Але тепер ЗМІ пишуть, що колишня дівчина актора поділилася шокуючими подробицями про їхні стосунки з Армі.

Так, 22-річна модель на ім'я Пейдж заявила, що 34-річний Армі Хаммер вирізав літеру "А" на її лобку і хвалився цим своїм друзям, пише The Sun.

Пейдж зустрічалася з Армі Хаммером у 2020 році
Фото: instagram.com/paigelorenze

"Це все ще можна побачити. Це було надзвичайно болісно... Він сказав мені, що хвалився цим перед своїми друзями", – сказала вона виданню.

Читайте також:
7 садистських постів в Instagram "канібала" Армі Гаммера: як оскандалився актор

За словами дівчини, вони з Армі зустрічалися з серпня по грудень минулого року.

Модель стверджує, що Армі Хаммер залишив на ній клеймо
Фото: instagram.com/paigelorenze

Пейдж стверджує, що Армі був "на 100 відсотків серйозний" стосовно того, щоб змусити її видалити нижні ребра, щоб він "з'їв їх". Модель посміялася над цим, але відчула "занепокоєння і збентеження".

Армі Гаммер
Армі Гаммер
Фото: Getty Images

Він постійно говорив мені про те, що я могла б видалити нижні ребра, щоб він міг закоптити їх, приготувати і з'їсти. Він повторював: "Тобі вони не потрібні", – цитує модель видання.

Пейдж також додала, що спочатку Армі "був чарівним", а після маніпулював нею. Але найстрашніше, за словами дівчини, що при цьому актор їй подобався.

Раніше ми писали, що в Мережі виявили фото з секретного аккаунта Армі Хаммера в Instagram.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Замість "канібала" Армі Хаммера з Дженніфер Лопес у комедії зіграє зірка "Трансформерів" 5 відомих акторів, кар'єра яких постраждала через великі скандали Зірку "Сімейки Аддамс" Крістіну Річчі бив чоловік під час карантину
актор скандал Армі Хаммер
Реклама

Новини партнерів

Вкуснее, чем в ресторане: куриные рулетики с сочной начинкой
Вкуснее, чем в ресторане: куриные рулетики с сочной начинкой
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Екатерина Кухар вместе с семьей покинула Украину
Екатерина Кухар вместе с семьей покинула Украину
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета

Популярні статті

Сьогодні, 11:53Смачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

Сьогодні, 11:04Зірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою: фото, відео

Сьогодні, 06:00Фаново

День Соборності України-2021: історія і значення свята

Сьогодні, 05:58Психо

Гороскоп на сьогодні 22 січня: у Овнів думки будуть тільки про гроші, а Тельцям не можна метушитися

Вчора, 13:27Смачно

Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

Вчора, 12:20Зірково

Десь це ми вже бачили: Леді Гага повторила вбрання Алли Пугачової

Вчора, 09:23Фаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

20 січняЗірково

"Від Альцгеймера до деменції": подруга Алібасова розповіла про його стан

20 січняEvents

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

20 січняСмачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

20 січняЗірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

19 січняЗірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з мамою (фото)

Новини партнерів

Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
У Юлии Началовой после смерти родился сын: невероятные кадры
У Юлии Началовой после смерти родился сын: невероятные кадры
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти