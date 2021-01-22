Вирізав на шкірі свої ініціали: колишня Армі Хаммера шокувала витівкою актора
22-річна модель заявила, що 34-річний актор вирізав літеру "А" на її лобку
Нещодавно ми писали, що Армі Хаммер вибачився перед Міс Кайманові острови, яку випадково залучив до секс-скандалу. Але тепер ЗМІ пишуть, що колишня дівчина актора поділилася шокуючими подробицями про їхні стосунки з Армі.
Так, 22-річна модель на ім'я Пейдж заявила, що 34-річний Армі Хаммер вирізав літеру "А" на її лобку і хвалився цим своїм друзям, пише The Sun.
"Це все ще можна побачити. Це було надзвичайно болісно... Він сказав мені, що хвалився цим перед своїми друзями", – сказала вона виданню.
За словами дівчини, вони з Армі зустрічалися з серпня по грудень минулого року.
Пейдж стверджує, що Армі був "на 100 відсотків серйозний" стосовно того, щоб змусити її видалити нижні ребра, щоб він "з'їв їх". Модель посміялася над цим, але відчула "занепокоєння і збентеження".
Він постійно говорив мені про те, що я могла б видалити нижні ребра, щоб він міг закоптити їх, приготувати і з'їсти. Він повторював: "Тобі вони не потрібні", – цитує модель видання.
Пейдж також додала, що спочатку Армі "був чарівним", а після маніпулював нею. Але найстрашніше, за словами дівчини, що при цьому актор їй подобався.
Раніше ми писали, що в Мережі виявили фото з секретного аккаунта Армі Хаммера в Instagram.
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