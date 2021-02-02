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Меріліна Менсона виріжуть із "Американських богів" після звинувачення в насильстві

Сьогодні, 10:08

Музикант прокоментував слова акторки Еван Рейчел Вуд

Мерилін Менсон назвав висунуті проти нього звинувачення в сексуальному насильстві "жахливим спотворенням реальності". Нагадаємо, що напередодні зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд заявила, що музикант систематично принижував її, маніпулював нею та змушував підкорятися його вимогам.

"Очевидно, що моє життя і моє мистецтво довгий час були магнітом для суперечок, але ці заяви про мене – жахливе спотворення реальності", – заявив 52-річний Менсон на своїй сторінці в Instagram.

Він додав, що його інтимні відносини завжди були повністю узгоджені з партнерами.

Мерилін Менсон і Еван Рейчел Вуд
Мерилін Менсон і Еван Рейчел Вуд
Фото: Getty Images

Проте, в світлі останніх подій, а саме, після звинувачення Еван Рейчел Вуд, Мерилін Менсон буде видалений із третього сезону "Американських богів".

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"Через звинувачення, висунутих проти Меріліна Менсона, ми вирішили прибрати його виступ з епізоду, вихід якого запланований на кінець цього сезону", – йдеться у заяві прес-секретаря каналу Starz.

Мерілін Менсон в серіалі "Американські боги"
Мерілін Менсон в серіалі "Американські боги"
Фото: Скриншот из видео

Серіал "Американські боги" за романом Ніла Геймана виходить з 2017 року на каналі Starz. Мерилін Менсон раніше з'являвся в двох епізодах шоу в ролі Йохана Венгрена, соліста дез-метал групи Viking.

Додамо, що Менсона вже не перший раз звинувачують в сексуальних домаганнях .

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