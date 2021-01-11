Принц Вільям і Кейт Міддлтон залишають Лондон. Де буде жити королівське подружжя

Подружжя із дітьми переїдуть до маєтку XVIII століття

Кейт Міддлтон і принц Вільям у новому році вирішили поміняти місце проживання. З Лондона королівське подружжя переїжджає до заміського будинку Анмер-Холл в Норфолку. Цей маєток було побудовано в XVIII столітті.

Під час пандемії герцоги Кенсінгтонські проводили більше часу в цьому заміському будинку, який був подарований їм королевою на весілля.

Скріншот: express.co.uk

Спеціально до переїзду Кейт і Вільяма розкішна будівля була відремонтована на суму 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. У будинку поміняли дах, кухню. На території також є зимовий сад, пише The Daily Express.

Джерело повідомляє, що для маєтку пара вибрала бліду колірну схему з досить приглушеними відтінками зеленого і блакитного.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон обігнала Меган Маркл в рейтингу весільних обручок.

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