Королева Єлизавета II та її чоловік зробили щеплення від коронавірусу
Вакцинація пройшла прямо у Віндзорському замку
94-річна королева Єлизавета II, яка нещодавно втратила свою двоюрідну сестру, та її 99-річний чоловік – герцог Единбурзький Філіп – отримали дози вакцини проти коронавірусу.
Ін'єкції королівському подружжю зробив їх особистий лікар прямо у Віндзорському замку, де подружжя знаходиться під час локдауна, повідомляє ВВС.
Нагадаємо, що вакцину від COVID-19 в Британії в насамперед отримують люди старше 80 років і медпрацівники.
Минулого місяця королева вперше за довгий час зустрілася з іншими членами королівської сім'ї, в тому числі із Кейт Міддлтон та принцом Вільямом, принцом Чарльзом, принцом Едвардом і графинею Уессекською Софі.
Вони зібралися всі разом, щоб подякувати місцевим волонтерам і працівникам, які допомагали під час пандемії. Урочисте возз'єднання відбулося на свіжому повітрі, з дотриманням дистанції.
Раніше ми писали, що королівська сім'я привітала Кейт Міддлтон з днем народження.
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