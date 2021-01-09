Королева Єлизавета II та її чоловік зробили щеплення від коронавірусу

Вакцинація пройшла прямо у Віндзорському замку

94-річна королева Єлизавета II, яка нещодавно втратила свою двоюрідну сестру, та її 99-річний чоловік – герцог Единбурзький Філіп – отримали дози вакцини проти коронавірусу.

Ін'єкції королівському подружжю зробив їх особистий лікар прямо у Віндзорському замку, де подружжя знаходиться під час локдауна, повідомляє ВВС.

Королева Єлизавета II і принц Філіп Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вакцину від COVID-19 в Британії в насамперед отримують люди старше 80 років і медпрацівники.

Минулого місяця королева вперше за довгий час зустрілася з іншими членами королівської сім'ї, в тому числі із Кейт Міддлтон та принцом Вільямом, принцом Чарльзом, принцом Едвардом і графинею Уессекською Софі.

Вони зібралися всі разом, щоб подякувати місцевим волонтерам і працівникам, які допомагали під час пандемії. Урочисте возз'єднання відбулося на свіжому повітрі, з дотриманням дистанції.

Раніше ми писали, що королівська сім'я привітала Кейт Міддлтон з днем народження.

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