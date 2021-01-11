Меган Маркл і принц Гаррі збираються возз'єднатися з королівською родиною

Пара планує відвідати традиційний парад на честь дня народження Єлизавети II

У 2021 році принц Гаррі і Меган Маркл планують возз'єднатися з королівською родиною, вперше після того, як відмовилися від своїх титулів. Герцог і герцогиня Сассекські збираються взяти участь у щорічному параді на честь дня народження королеви, який заплановано на червень в Лондоні. Про це повідомляє Sunday Times.

Парад, присвячений 95-річчю Єлизавети II, також стане першим національним святом у Сполученому Королівстві з початку пандемії.

Королівська сім'я Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Новини про возз'єднання з'явилися після того, як королівська репортерка Кеті Ніколл розповіла Entertainment Tonight, що принц Гаррі і принц Вільям відновили своє спілкування під час різдвяних свят. Вона зазначила, що сім'ї обмінялися подарунками.

Нагадаємо, в ЗМІ вже з'являлася інформація про повернення герцогів Сассекських до Лондона. Пара планувала відвідати 100-річний ювілей принца Філіпа і відкриття статуї принцеси Діани. Трохи пізніше стало відомо, що чоловік Єлизавети II не планує відзначати ювілей.

Раніше ми розповідали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон залишають Лондон.

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