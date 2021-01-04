Королівська родина в напрузі: сестра Меган Маркл випустила книгу мемуарів

Саманта Маркл обіцяє розповісти купу секретів, які викриють її зведену сестру

Старша зведена сестра Меган Маркл – Саманта, яка назвала герцогиню винною в "розколі" королівської сім'ї, випускає власну книгу мемуарів. У ній письменниця обіцяє викрити дружину принца Гаррі.

Опис книги Саманти говорить: "Речі не завжди такі, якими здаються, в світі, де соціальні ярлики визначають, хто ми, як ми живемо і як ми дивимося одне на одного".

В інтерв'ю The Sun Саманта сказала: "Я думаю, що королівській родині це сподобається, і вони будуть насолоджуватися цим, і нічого не повинно викликати у них дискомфорту. Я сподіваюся, що вони знайдуть це теплим, кумедним, чесним і щирим".

Меган Маркл/Саманта Маркл

Однак, як кажуть джерела видання, Меган не єдина, хто боїться викриття, оскільки члени королівської сім'ї теж готуються до принижень, які можуть послідувати в результаті виходу книги.

56-річна Саманта Маркл в мемуарах розповість історію свого життя, яка перетинається з Меган і британською королівською родиною. Вона стверджує, що деякі факти "змусять сестру відчути себе ніяково".

Про трагедію, що сталася з Меган Маркл, дивіться в сюжеті:

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