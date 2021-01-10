Принц Гаррі і Меган Маркл повністю відмовилися від соцмереж
Подружжя вирішило обмежити себе від негативу
Через образливі коментарі британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл перестали користуватися соцмережами.
Про це повідомляє The Times.
Як пише видання, подружжя вирішило обмежити себе від негативу, який вони отримують в соціальних мережах. Так, вони більше не будуть публікувати повідомлення в Instagram, де на їхню сторінку підписані понад 10 млн осіб.
Раніше Меган Маркл неодноразово скаржилася на негативні повідомлення і говорила, що відчуває себе пригніченою.
Очікується, що принц Гаррі і Меган Маркл будуть ділитися інформацією про себе на сайті заснованої ними громадської організації Archewell.
Раніше повідомлялося, що Spotify розкритикували за багатомільйонний контракт з Меган Маркл і принцом Гаррі.
Також ми писали, що старша зведена сестра Меган Маркл – Саманта випускає власну книгу мемуарів. У ній письменниця обіцяє "викрити" дружину принца Гаррі
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