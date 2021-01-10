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Принц Гаррі і Меган Маркл повністю відмовилися від соцмереж

Сьогодні, 02:11

Подружжя вирішило обмежити себе від негативу

Через образливі коментарі британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл перестали користуватися соцмережами.

Про це повідомляє The Times.

Як пише видання, подружжя вирішило обмежити себе від негативу, який вони отримують в соціальних мережах. Так, вони більше не будуть публікувати повідомлення в Instagram, де на їхню сторінку підписані понад 10 млн осіб.

Раніше Меган Маркл неодноразово скаржилася на негативні повідомлення і говорила, що відчуває себе пригніченою.

Очікується, що принц Гаррі і Меган Маркл будуть ділитися інформацією про себе на сайті заснованої ними громадської організації Archewell.

Раніше повідомлялося, що Spotify розкритикували за багатомільйонний контракт з Меган Маркл і принцом Гаррі.

Також ми писали, що старша зведена сестра Меган Маркл – Саманта випускає власну книгу мемуарів. У ній письменниця обіцяє "викрити" дружину принца Гаррі

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