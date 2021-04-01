Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

ТОП-10 найпопулярніших пісень на "Євробаченні" за березень. Україна на 5 місці!

Сьогодні, 10:40

Дізнайтеся, хто з учасників підкорив серця слухачів

Щомісяця організатори "Євробачення" публікують список з десяти найбільш популярних пісень на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

У списку представлені не тільки учасники музичного змагання цього року, а й минулих років. Наприклад, у ТОП потрапив Дункан Лоуренс з Нідерландів, який переміг на конкурсі в 2019 році, а також Олександр Рибак з Норвегії – переможець конкурсу в 2009 році.

Зазначимо, що гурт Go_A, який представляє Україну, зайняв в рейтингу середину – п'яте місце, а це означає, що їхній кліп досить популярний серед європейської публіки. До речі, недавно стало відомо, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на "Євробаченні-2021".

10 місце

Albina – Tick-Tock (Хорватія, 2021)

9 місце

Duncan Laurence – Arcade (Нідерланди, 2019)

8 місце

Gjon's Tears – Tout l'Univers (Швейцарія, 2021)

7 місце

Destiny – Je Me Casse (Мальта, 2021)

6 місце

Alexander Rybak – Fairytale (Норвегія, 2009)

5 місце

Go_A – SHUM (Україна, 2021)

4 місце

Efendi – Mata Hari (Азербайджан, 2021)

3 місце

Little Big – Uno – Russia (Росія, 2020)

Гурт повиннен був представляти Росію на "Євробаченні" в 2020 році. Через пандемі. COVID-19 конкурс перенесли, багато учасників минулого року представлять свою країну і цього року. Однак нещодавно в РФ вперше за дев'ять років влаштували нацвідбір, в якому Little Big брати участь відмовилися.

2 місце

Manizha – Russian Woman (Росія, 2021)

Пісня Manizha викликала великий ажіотаж в Мережі і встигла стати скандальною, оскільки не сподобалася багатьом росіянам.

1 місце

Hurricane – LOCO LOCO (Сербія, 2021)

Раніше ми повідомляли, що в анкетах учасників "Євробачення" з'явилася графа для гендерних займенників.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Політика підвела. Білорусь все ж таки відсторонили від участі в "Євробаченні" Фінські "монстри" Lordi і ще п'ять переможців минулих років виступлять на "Євробаченні-2021" "Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу
Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини

Популярні статті

Сьогодні, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Сьогодні, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Сьогодні, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 18:53Зірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

29 березняЗірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

29 березняЗірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

29 березняФаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

29 березняЗірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

29 березняЗірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти