ТОП-10 найпопулярніших пісень на "Євробаченні" за березень. Україна на 5 місці!

Дізнайтеся, хто з учасників підкорив серця слухачів

Щомісяця організатори "Євробачення" публікують список з десяти найбільш популярних пісень на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

У списку представлені не тільки учасники музичного змагання цього року, а й минулих років. Наприклад, у ТОП потрапив Дункан Лоуренс з Нідерландів, який переміг на конкурсі в 2019 році, а також Олександр Рибак з Норвегії – переможець конкурсу в 2009 році.

Зазначимо, що гурт Go_A, який представляє Україну, зайняв в рейтингу середину – п'яте місце, а це означає, що їхній кліп досить популярний серед європейської публіки. До речі, недавно стало відомо, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на "Євробаченні-2021".

10 місце

Albina – Tick-Tock (Хорватія, 2021)

9 місце

Duncan Laurence – Arcade (Нідерланди, 2019)

8 місце

Gjon's Tears – Tout l'Univers (Швейцарія, 2021)

7 місце

Destiny – Je Me Casse (Мальта, 2021)

6 місце

Alexander Rybak – Fairytale (Норвегія, 2009)

5 місце

Go_A – SHUM (Україна, 2021)

4 місце

Efendi – Mata Hari (Азербайджан, 2021)

3 місце

Little Big – Uno – Russia (Росія, 2020)

Гурт повиннен був представляти Росію на "Євробаченні" в 2020 році. Через пандемі. COVID-19 конкурс перенесли, багато учасників минулого року представлять свою країну і цього року. Однак нещодавно в РФ вперше за дев'ять років влаштували нацвідбір, в якому Little Big брати участь відмовилися.

2 місце

Manizha – Russian Woman (Росія, 2021)

Пісня Manizha викликала великий ажіотаж в Мережі і встигла стати скандальною, оскільки не сподобалася багатьом росіянам.

1 місце

Hurricane – LOCO LOCO (Сербія, 2021)

Раніше ми повідомляли, що в анкетах учасників "Євробачення" з'явилася графа для гендерних займенників.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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