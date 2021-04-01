ТОП-10 найпопулярніших пісень на "Євробаченні" за березень. Україна на 5 місці!
Дізнайтеся, хто з учасників підкорив серця слухачів
Щомісяця організатори "Євробачення" публікують список з десяти найбільш популярних пісень на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
У списку представлені не тільки учасники музичного змагання цього року, а й минулих років. Наприклад, у ТОП потрапив Дункан Лоуренс з Нідерландів, який переміг на конкурсі в 2019 році, а також Олександр Рибак з Норвегії – переможець конкурсу в 2009 році.
Зазначимо, що гурт Go_A, який представляє Україну, зайняв в рейтингу середину – п'яте місце, а це означає, що їхній кліп досить популярний серед європейської публіки. До речі, недавно стало відомо, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на "Євробаченні-2021".
10 місце
Albina – Tick-Tock (Хорватія, 2021)
9 місце
Duncan Laurence – Arcade (Нідерланди, 2019)
8 місце
Gjon's Tears – Tout l'Univers (Швейцарія, 2021)
7 місце
Destiny – Je Me Casse (Мальта, 2021)
6 місце
Alexander Rybak – Fairytale (Норвегія, 2009)
5 місце
Go_A – SHUM (Україна, 2021)
4 місце
Efendi – Mata Hari (Азербайджан, 2021)
3 місце
Little Big – Uno – Russia (Росія, 2020)
Гурт повиннен був представляти Росію на "Євробаченні" в 2020 році. Через пандемі. COVID-19 конкурс перенесли, багато учасників минулого року представлять свою країну і цього року. Однак нещодавно в РФ вперше за дев'ять років влаштували нацвідбір, в якому Little Big брати участь відмовилися.
2 місце
Manizha – Russian Woman (Росія, 2021)
Пісня Manizha викликала великий ажіотаж в Мережі і встигла стати скандальною, оскільки не сподобалася багатьом росіянам.
1 місце
Hurricane – LOCO LOCO (Сербія, 2021)
Раніше ми повідомляли, що в анкетах учасників "Євробачення" з'явилася графа для гендерних займенників.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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