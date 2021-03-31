Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Він, вона, вони: в анкетах учасників Євробачення з'явилася графа для гендерних займенників

Сьогодні, 12:50

Онда з учасниць конкурсу просить називати її "вони"

Починаючи з цього року, в офіційних профілях учасників "Євробачення" на сайті Eurovision.tv вказані займенники, які слід використовувати при зверненні або згадці артиста в усній і письмовій формах.

Фото: Eurovision. tv

Як пише портал Escxtra, додавання займенників – великий крок до розвитку інклюзивності в конкурсі. Згідно MyPronouns.org, люди нерідко роблять припущення про стать іншої людини, грунтуючись на її зовнішності або імені. Ці припущення не завжди правильні. А якщо звернутися до людини, використавши неправильний займенники, то це буде вважатися образою.

За словами організаторів, використання правильних займенників – це прояв поваги до артиста як до особистості.

Зазначимо, що всі учасники "Євробачення" цього року вказали свої займенники, і майже всі вони співпали з їхньою біологічною статтю. Лише одна артистка з Ірландії – Леслі Рой, просить використовувати по відношенню до неї не тільки займенник "вона", а й "вони".

Фото: Eurovision. tv

Зазначимо, що останнім часом в світі все частіше стала обговорюватися проблема гендерної ідентифікації людей. Для тих, хто не може (або не хоче) визначитися з гендером, переважно в англомовному середовищі стали використовувати займенник "them" (вони).

Раніше стало відомо, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на "Євробаченні".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Політика підвела. Білорусь все ж таки відсторонили від участі в "Євробаченні" Фінські "монстри" Lordi і ще п'ять переможців минулих років виступлять на "Євробаченні-2021" Приходько звинуватила скандального російського продюсера в расизмі
Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо

Популярні статті

Сьогодні, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Сьогодні, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

Вчора, 20:21Events

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Вчора, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Вчора, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

29 березняЗірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

29 березняЗірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

29 березняЗірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

29 березняФаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

29 березняЗірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

29 березняЗірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

29 березняСмачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

29 березняЗірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

29 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Новини партнерів

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Почему Никитин разорвал контракт с группой НеАнгелы
Почему Никитин разорвал контракт с группой НеАнгелы
Кортні Кардашьян вийшла в світ у сорочці українського бренду
Кортні Кардашьян вийшла в світ у сорочці українського бренду
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти