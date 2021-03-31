Він, вона, вони: в анкетах учасників Євробачення з'явилася графа для гендерних займенників
Онда з учасниць конкурсу просить називати її "вони"
Починаючи з цього року, в офіційних профілях учасників "Євробачення" на сайті Eurovision.tv вказані займенники, які слід використовувати при зверненні або згадці артиста в усній і письмовій формах.
Як пише портал Escxtra, додавання займенників – великий крок до розвитку інклюзивності в конкурсі. Згідно MyPronouns.org, люди нерідко роблять припущення про стать іншої людини, грунтуючись на її зовнішності або імені. Ці припущення не завжди правильні. А якщо звернутися до людини, використавши неправильний займенники, то це буде вважатися образою.
За словами організаторів, використання правильних займенників – це прояв поваги до артиста як до особистості.
Зазначимо, що всі учасники "Євробачення" цього року вказали свої займенники, і майже всі вони співпали з їхньою біологічною статтю. Лише одна артистка з Ірландії – Леслі Рой, просить використовувати по відношенню до неї не тільки займенник "вона", а й "вони".
Зазначимо, що останнім часом в світі все частіше стала обговорюватися проблема гендерної ідентифікації людей. Для тих, хто не може (або не хоче) визначитися з гендером, переважно в англомовному середовищі стали використовувати займенник "them" (вони).
Раніше стало відомо, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на "Євробаченні".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше