Він, вона, вони: в анкетах учасників Євробачення з'явилася графа для гендерних займенників

Онда з учасниць конкурсу просить називати її "вони"

Починаючи з цього року, в офіційних профілях учасників "Євробачення" на сайті Eurovision.tv вказані займенники, які слід використовувати при зверненні або згадці артиста в усній і письмовій формах.

Фото: Eurovision. tv

Як пише портал Escxtra, додавання займенників – великий крок до розвитку інклюзивності в конкурсі. Згідно MyPronouns.org, люди нерідко роблять припущення про стать іншої людини, грунтуючись на її зовнішності або імені. Ці припущення не завжди правильні. А якщо звернутися до людини, використавши неправильний займенники, то це буде вважатися образою.

За словами організаторів, використання правильних займенників – це прояв поваги до артиста як до особистості.

Зазначимо, що всі учасники "Євробачення" цього року вказали свої займенники, і майже всі вони співпали з їхньою біологічною статтю. Лише одна артистка з Ірландії – Леслі Рой, просить використовувати по відношенню до неї не тільки займенник "вона", а й "вони".

Фото: Eurovision. tv

Зазначимо, що останнім часом в світі все частіше стала обговорюватися проблема гендерної ідентифікації людей. Для тих, хто не може (або не хоче) визначитися з гендером, переважно в англомовному середовищі стали використовувати займенник "them" (вони).

Раніше стало відомо, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на "Євробаченні".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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