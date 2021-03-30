Євробачення-2021: названо порядок виступів учасників у півфіналах
Україна виступить у першому півфіналі "Євробачення" під номером 15
Організатори "Євробачення-2021" опублікували порядок виступів всіх учасників конкурсу в першому і другому півфіналах, які відбудуться 18 і 20 травня відповідно, повідомляє eurovision.tv.
Гурт Go_A, який цього року представляє Україну на конкурсі, виступить в першому півфіналі під номером 15.
Порядок виступів на "Євробаченні-2021" в першому півфіналі:
- Литва
- Словенія
- Росія
- Швеція
- Австралія
- Північна Македонія
- Ірландія
- Кіпр
- Норвегія
- Хорватія
- Бельгія
- Ізраїль
- Румунія
- Азербайджан
- Україна
- Мальта
Порядок виступів на "Євробаченні-2021" у другому півфіналі:
- Сан-Марино
- Естонія
- Чеська Республіка
- Греція
- Австрія
- Польща
- Молдова
- Ісландія
- Сербія
- Грузія
- Албанія
- Португалія
- Болгарія
- Фінляндія
- Латвія
- Швейцарія
- Данія
У фінал конкурсу з кожного півфіналу пройдуть по 10 країн. Вони приєднаються до Нідерландів, які в цьому році приймають конкурс, і до інших учасників автоматичної кваліфікації, "великіої п'ятірки": Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії.
Всього в гранд-фіналі за перемогу змагатимуться 26 країн.
Нагадаємо, Lordi і ще п'ять переможців минулих років виступлять на "Євробаченні-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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