Євробачення-2021: названо порядок виступів учасників у півфіналах

Україна виступить у першому півфіналі "Євробачення" під номером 15

Організатори "Євробачення-2021" опублікували порядок виступів всіх учасників конкурсу в першому і другому півфіналах, які відбудуться 18 і 20 травня відповідно, повідомляє eurovision.tv.

Гурт Go_A, який цього року представляє Україну на конкурсі, виступить в першому півфіналі під номером 15.

Порядок виступів на "Євробаченні-2021" в першому півфіналі:

Литва Словенія Росія Швеція Австралія Північна Македонія Ірландія Кіпр Норвегія Хорватія Бельгія Ізраїль Румунія Азербайджан Україна Мальта

Фото: eurovision.tv

Порядок виступів на "Євробаченні-2021" у другому півфіналі:

Сан-Марино Естонія Чеська Республіка Греція Австрія Польща Молдова Ісландія Сербія Грузія Албанія Португалія Болгарія Фінляндія Латвія Швейцарія Данія

Фото: eurovision.tv

У фінал конкурсу з кожного півфіналу пройдуть по 10 країн. Вони приєднаються до Нідерландів, які в цьому році приймають конкурс, і до інших учасників автоматичної кваліфікації, "великіої п'ятірки": Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії.

Всього в гранд-фіналі за перемогу змагатимуться 26 країн.

Нагадаємо, Lordi і ще п'ять переможців минулих років виступлять на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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