Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Євробачення-2021: названо порядок виступів учасників у півфіналах

Сьогодні, 13:19

Україна виступить у першому півфіналі "Євробачення" під номером 15

Організатори "Євробачення-2021" опублікували порядок виступів всіх учасників конкурсу в першому і другому півфіналах, які відбудуться 18 і 20 травня відповідно, повідомляє eurovision.tv.

Гурт Go_A, який цього року представляє Україну на конкурсі, виступить в першому півфіналі під номером 15.

Порядок виступів на "Євробаченні-2021" в першому півфіналі:

  1. Литва
  2. Словенія
  3. Росія
  4. Швеція
  5. Австралія
  6. Північна Македонія
  7. Ірландія
  8. Кіпр
  9. Норвегія
  10. Хорватія
  11. Бельгія
  12. Ізраїль
  13. Румунія
  14. Азербайджан
  15. Україна
  16. Мальта
Фото: eurovision.tv

Порядок виступів на "Євробаченні-2021" у другому півфіналі:

  1. Сан-Марино
  2. Естонія
  3. Чеська Республіка
  4. Греція
  5. Австрія
  6. Польща
  7. Молдова
  8. Ісландія
  9. Сербія
  10. Грузія
  11. Албанія
  12. Португалія
  13. Болгарія
  14. Фінляндія
  15. Латвія
  16. Швейцарія
  17. Данія
Фото: eurovision.tv

У фінал конкурсу з кожного півфіналу пройдуть по 10 країн. Вони приєднаються до Нідерландів, які в цьому році приймають конкурс, і до інших учасників автоматичної кваліфікації, "великіої п'ятірки": Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії.

Всього в гранд-фіналі за перемогу змагатимуться 26 країн.

Нагадаємо, Lordi і ще п'ять переможців минулих років виступлять на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Політика підвела. Білорусь все ж таки відсторонили від участі в "Євробаченні" "Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу Танці під дудочку скасовуються: білоруська група пише нову пісню для "Євробачення -2021"
Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун

Популярні статті

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

27 березняЗірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

Новини партнерів

Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Розумна супер-мама: онука Ротару зворушливо звернулася до матері
Розумна супер-мама: онука Ротару зворушливо звернулася до матері
Ученые рассказали, как определить, что человек переболел COVID
Ученые рассказали, как определить, что человек переболел COVID
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Настя Каменских поразила Сеть новым фото
Настя Каменских поразила Сеть новым фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти