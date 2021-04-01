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ТОП-10 самых популярных песен на "Евровидении" за март. Украина на 5 месте!

Сегодня, 10:40

Узнайте, кто из участников покорил сердца слушателей

Каждый месяц организаторы "Евровидения" публикуют список из десяти самых популярных песен на официальном YouTube-канале конкурса.

В списке представлены не только участники музыкального состязания этого года, но и прошлых лет. Например, в ТОП попал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который победил на конкурсе в 2019 году, а также Александр Рыбак из Норвегии – победитель конкурса в 2009 году.

Отметим, что группа Go_A, которая представляет Украину, заняла в рейтинге середину – пятое место, а это значит, что клип ребят довольно популярен среди европейской публики. Кстати, недавно стало известно, в каком полуфинале и под каким номером выступит Украина на "Евровидении-2021".

10 место

Albina – Tick-Tock (Хорватия, 2021)

9 место

Duncan Laurence – Arcade (Нидерланды, 2019)

8 место

Gjon's Tears – Tout l’Univers (Швейцария, 2021)

7 место

Destiny – Je Me Casse (Мальта, 2021)

6 место

Alexander Rybak – Fairytale (Норвегия, 2009)

5 место

Go_A – SHUM (Украина, 2021)

4 место

Efendi – Mata Hari (Азербайджан, 2021)

3 место

Little Big – Uno – Russia (Россия, 2020)

Группа должна была представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году. Из-за пандемии COVID-19 конкурс перенесли, многие участники прошлого года представят свою страну и в этом году. Однако недавно в РФ впервые за девять лет устроили нацотбор, в котором Little Big участвовать отказались.

2 место

Manizha – Russian Woman (Россия, 2021)

Песня Manizha вызвала большой ажиотаж в Сети и успела стать скандальной, так как не понравилась многим россиянам.

1 место

Hurricane – LOCO LOCO (Сербия, 2021)

Ранее мы сообщали, что в анкетах участников "Евровидения" появилась графа для гендерных местоимений.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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