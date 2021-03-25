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Євробачення-2021: на конкурсі виступлять шість переможців минулих років

Сьогодні, 18:37

Артисти заспівають в перервах між виступами конкурсантів

На "Євробаченні-2021", яке в травні відбудеться в Роттердамі, виступлять шість колишніх переможців конкурсу, повідомляє Eurovoix.

Артисти заспівають в перервах між виступами конкурсантів. Вони виступлять на дахах будівель в Роттердамі, зокрема готель "Нью-Йорк" і Музей Бойманс – ван Бенінгена.

Ось, хто заспіває перед телеглядачами: Ленні Кюр (Нідерланди, 1969), гурт Teach-In (Нідерланди, 1975), Сандра Кім (Бельгія, 1986), Хелена Папарізу (Греція, 2005), Lordi – Hard Rock (Фінляндія, 2006) і Монс Сельмерльов (Швеція, 2015).

Переможці "Євробачення"
Переможці "Євробачення"
Фото: Скріншот з YouTube

"Оскільки це 65-й конкурс пісні "Євробачення", ми вирушаємо в подорож у часі. Ми особливо пишаємося тим, що Teach-In виступить в первинному складі через дуже довгий час. У кожного виступу буде своя неповторна атмосфера", – кажуть організатори шоу.

Євробачення-2021 відбудеться 18, 20 і 22 травня в Роттердамі. Всього в конкурсі візьме участь 41 країна.

Нагадаємо, букмекери назвали нового претендента на перемогу в конкурсі "Євробачення".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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