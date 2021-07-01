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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Бізнес-вумен Тіна Кароль спокусила танцем на роликах в ліфті – дивіться новий кліп Красиво

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
1 липня, 11:04
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Українська співачка Тіна Кароль представила ефектний кліп на пісню "Красиво". Головною локацією став ліфт, в якому співачка станцювала спокусливий танець
Тіна Кароль в кліпі "Красиво"
Тіна Кароль в кліпі "Красиво" / Фото: facebook.com/tina.karol

Співачка Тіна Кароль, яка вчора заінтригувала відео зі змією на голому тілі, випустила довгоочікуваний кліп на пісню "Красиво". Прем'єру нової роботи зірки шанувальники дійсно чекали з нетерпінням – артистка довгий час інтригувала всіх деталями підготовки до кліпу. Отже, липень починається спекотно і далі буде більше: щоб це літо стало по-справжньому незабутнім, заглядайте в наші 10 лайфхаків.

Про прем'єру музичного відео артистка розповіла у своєму Instagram-акаунті.

"Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня "Красиво" – це ода сміливій дівчині, яка кохає тільки тому, що такий її вибір!" – написала Тіна Кароль.

У кліпі Тіна з'являється в сірому костюмі оверсайз і заходить в ліфт, де незабаром віддається почуттям і починає танцювати. У результаті вбрання зірки змінюється на спокусливе напівпрозоре боді та незвичайне взуття – ролики на підборах. Також в кліпі знялися й українські ТікТок-блогери – молоді люди стояли біля ліфта зі здивованими обличчями, коли побачили, як Тіна Кароль танцює на стелі ліфта.

Режисером кліпу виступив Інді Хаїт, який знімав попередні музичні відео артистки. Авторами музики та слів пісні стали Тіна Кароль і Аркадій Александров.

Тіна Кароль в кліпі "Красиво"
Тіна Кароль в кліпі "Красиво"

Дивіться в сюжеті захопливу історію кар'єри Тіни Кароль:

Раніше Тіна Кароль показала, як готувалася до зйомок кліпу та Atlas Weekend прямо в готелі в Казахстані.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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