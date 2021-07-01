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Бизнес-вумен Тина Кароль соблазнила танцем на роликах в лифте – смотрите новый клип Красиво

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
1 июля, 11:04
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Украинская певица Тина Кароль представила эффектный клип на песню "Красиво". Главной локацией стал лифт, в котором певица станцевала соблазнительный танец
Тина Кароль в клипе "Красиво"
Тина Кароль в клипе "Красиво" / Фото: facebook.com/tina.karol

Певица Тина Кароль, которая вчера заинтриговала видео со змеей на обнаженном теле, выпустила долгожданный клип на песню "Красиво". Премьеру новой работы звезды поклонники действительно ждали с нетерпением – артистка долгое время интриговала всех деталями подготовки к клипу. Июль начинается жарко и дальше будет больше: чтобы это лето стало по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

О премьере музыкального видео артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" – это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор!" – написала Тина Кароль.

В клипе Тина появляется в сером брючном костюме оверсайз и заходит в лифт, где вскоре отдается чувствам и начинает танцевать. В итоге наряд звезды сменяется на соблазнительное полупрозрачное боди и необычную обувь – ролики на каблуках. Также в клипе снялись и украинские ТикТок-блогеры – молодые люди стояли у лифта с удивленными лицами, когда увидели, как Тина Кароль танцует на потолке лифта.

Режиссером клипа выступил Инди Хаит, который снимал предыдущие музыкальные видео артистки. Авторами музыки и слов песни стали Тина Кароль и Аркадий Александров.

Тина Кароль в клипе "Красиво"
Тина Кароль в клипе "Красиво"

Смотрите в сюжете захватывающую историю карьеры Тины Кароль:

Ранее Тина Кароль показала, как готовилась к съемкам клипа и Atlas Weekend прямо в отеле в Казахстане.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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