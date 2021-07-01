Принців Вільяма і Гаррі може помирити ненависть до дружини батька

Брати посварилися, коли принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від повноважень старших членів королівської сім'ї. На думку королівських експертів, зараз брати можуть забути про старі образи

Принц Гаррі і принц Вільям / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться відкриття пам'ятника принцесі Діани. На заході будуть присутні принци Гаррі та Вільям. За інформацією інсайдерів, брати після офіційної частини планують зустрітися і обговорити свій тривалий конфлікт. А ось королівський біограф і автор книги "Битва братів: Вільям і Гаррі – дружба і ворожнеча" Роберт Лейсі вважає, що синів принцеси Діани може примирити тільки ненависть до однієї людини.

Як розповів королівський біограф, брати негативно ставляться до мачухи, Камілли Корнуолльского, яку їх батько, принц Чарльз, хотів би зробити королевою, як тільки сам стане королем. Про це пише The Telegraph.

Роберт Лейсі зазначив, що принц Гаррі помиритися зі своїм братом і хоче попросити пробачення за скандальне інтерв'ю.

Принци Гаррі та Вільям можуть помиритися / Фото: Getty Images

"Цікаво, що з одного боку у нас Вільям, який, здається, не готовий йти на поступки, а з іншого Гаррі, який, як сказали мені його друзі, не проти помиритися", – розповіла королівський біограф.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Єлизавета II не приїде на відкриття пам'ятника на честь принцеси Діани. Її Величність також не зможе зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду в Лондон.

Буде відсутній на церемонії відкриття пам'ятника і принц Чарльз. За словами інсайдера, принц не хоче знову переживати ці нелегкі моменти.

"Йому це жахливо важко. Ці моменти можуть воскресити старі рани і повернути йому спогади – як щасливі, так і сумні, а також почуття каяття. Після смерті Діани він вирішив, що краще залишити всі ці спогади при собі", – розповів друг принца Чарльза .

Раніше ми розповідали, що відомо про церемонію відкриття пам'ятника принцесі Діані.