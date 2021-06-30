Сєдокова в спокусливому леопардовому купальнику перевтілилася у зухвалу амазонку (фото)

Артистка максимально насолоджується глетнім сезоном, до якого готувала фігуру весь рік. Тепер зірка ділиться фотографіями в купальниках з різних ракурсів

Ексучасниця "ВІА Гри" Анна Сєдокова, яка засвітила довгі ноги на російському фестивалі "Жара", вразила шанувальників новою фотографією. Співачка одягнула оригінальний купальник з леопардовим принтом, продемонструвавши пишний бюст і плоский животик.

Так, у своєму Instagram-акаунті Анна Сєдокова опублікувала ефектний кадр, зроблений під час однієї з її поїздок до Каліфорнії. Співачка не раз приїжджала до США, адже саме там живе її дочка зі своїм батьком, бізнесменом Максимом Чернявським. Крайній раз зірка літала у Лос-Анджелес зі своїм коханим, баскетболістом Янісом Тіммі.

На фото Анна Сєдокова виглядала як амазонка – за її спиною розмістився один з каліфорнійських пляжів.

Анна Сєдокова в купальнику / Фото: instagram.com/annasedokova

Шанувальники оцінили образ співачки.

"Леопардовий – це ваше"

"Обожнюю зухвалу Аню"

"Амазонка"

"Шикарна фігурка"

"Богиня"

Нагадаємо, що киянка Анна Сєдокова була солісткою популярного гурту "ВІА Гра" з 2002 по 2005 роки. Потім співачка пішла в декрет, а вже у 2006 році почала сольну кар'єру. Незабаром артистка переїхала жити та працювати в Росію.

Дивіться в сюжеті рекомендації, як жінкам підібрати купальник за типом фігури:

Нагадаємо, що раніше Анна Сєдокова залишила дивний підпис під фото в бікіні, який порівняли з "перлами" Кличко.