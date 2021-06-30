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Сєдокова в спокусливому леопардовому купальнику перевтілилася у зухвалу амазонку (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 червня, 20:30
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Артистка максимально насолоджується глетнім сезоном, до якого готувала фігуру весь рік. Тепер зірка ділиться фотографіями в купальниках з різних ракурсів

Ексучасниця "ВІА Гри" Анна Сєдокова, яка засвітила довгі ноги на російському фестивалі "Жара", вразила шанувальників новою фотографією. Співачка одягнула оригінальний купальник з леопардовим принтом, продемонструвавши пишний бюст і плоский животик.

Так, у своєму Instagram-акаунті Анна Сєдокова опублікувала ефектний кадр, зроблений під час однієї з її поїздок до Каліфорнії. Співачка не раз приїжджала до США, адже саме там живе її дочка зі своїм батьком, бізнесменом Максимом Чернявським. Крайній раз зірка літала у Лос-Анджелес зі своїм коханим, баскетболістом Янісом Тіммі.

На фото Анна Сєдокова виглядала як амазонка – за її спиною розмістився один з каліфорнійських пляжів.

Анна Сєдокова в купальнику
Анна Сєдокова в купальнику / Фото: instagram.com/annasedokova

Шанувальники оцінили образ співачки.

  • "Леопардовий – це ваше"
  • "Обожнюю зухвалу Аню"
  • "Амазонка"
  • "Шикарна фігурка"
  • "Богиня"

Нагадаємо, що киянка Анна Сєдокова була солісткою популярного гурту "ВІА Гра" з 2002 по 2005 роки. Потім співачка пішла в декрет, а вже у 2006 році почала сольну кар'єру. Незабаром артистка переїхала жити та працювати в Росію.

Дивіться в сюжеті рекомендації, як жінкам підібрати купальник за типом фігури:

Нагадаємо, що раніше Анна Сєдокова залишила дивний підпис під фото в бікіні, який порівняли з "перлами" Кличко.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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