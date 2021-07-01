Моргенштерн оголився перед батьками нареченої – як вони відреагували на витівку майбутнього зятя

Епатажний репер Моргенштерн роздягнувся перед батьками нареченої Ділар на борту приватного літака. Обраниця репера прокоментувала його витівку

Наречена Моргенштерна розкрила реакцію батьків на оголеного в літаку нареченого / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Репер Моргенштерн, який подав до суду на СБУ і хоче домогтися дозволу виступати в Україні, роздягнувся перед батьками своєї нареченої Ділари Це сталося на борту приватного літака, на якому пара разом з родичами вирушила відпочивати. Фото своєї нової витівки репер опублікував в Instagram . Через кілька днів наречена Моргенштерна розповіла, як батьки відреагували на дивний вчинок майбутнього зятя.

Моргенштерн оголився на борту приватного літака / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн оголився перед батьками Ділари / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Хоч багато в коментарях засудили вчинок Моргенштерна і пожаліли батьків нареченої. Але як зізналася Ділара в InstaStories , батьки спокійно відреагували на нову епатажну витівку репера.

"Коли це все відбувалося, мій тато повернувся до мене і сказав:" У мужик! У кайфує! Блін, був би я стрункіше, як в молодості, я б зараз тут розлігся і як попарився! Але я вже у віці. Так що ти , Діларік, вибач. Я щось соромлюся ". Це все, що вам потрібно знати про моїх батьків і про те, як вони себе "не поважають" ", – написала наречена Моргенштерна.

Наречена Моргенштерна прокоментувала, як її батьки відреагували на оголеного в літаку нареченого / Фото: Telegram-канал Тільки нікому

Нагадаємо, раніше Моргенштерн зізнався, що не живе зі своєю нареченою. Він розповів, що не може відчувати себе вільно, якщо хтось ще буде з ним поруч в будинку.

"Я не живу зі своєю жінкою. Мені складно уявити, що хтось буде ходити по будинку. Є відчуття, що я не зможу себе почувати вільно, читати реп, займатися дурницями. Але зараз я купую новий будинок. У ньому 700 квадратних метрів . Може, там ми зможемо жити разом. там Ділара зможе облаштувати собі власний куточок, і ми не будемо заважати одне одному ", – розповів Моргенштерн.

Як рідні зірок відносяться до їх відвертих фото – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, хто такий Моргенштерн, і чому навколо нього такий ажіотаж.