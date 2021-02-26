Тіна Кароль у Намібії! Дивіться вражаючі фото співачки в пустелі
Тіна прикрасила обкладинку модного журналу
Тіна Кароль, яка нещодавно зізналася, коли останній раз робила тест на вагітність, знялася для нового випуску відомого глянцю. Співачка відправилася в Африку, де позувала на тлі гігантських барханів. Дивіться вражаючі фото Тіни в пустелі.
Кадри для Viva за участю Тіни Кароль були відзняті в Намбії. А в інтерв'ю для видання співачка торкнулася теми самотності в 2020 році, свободи волі і самостійності, вірі в себе сьогоднішню і дива в кожному з нас.
Результатом фотосесії зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Тіна Кароль зізналася, що використовувала скандал з Полякової для реклами пісні.
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