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Тіна Кароль у Намібії! Дивіться вражаючі фото співачки в пустелі

Сьогодні, 14:00

Тіна прикрасила обкладинку модного журналу

Тіна Кароль, яка нещодавно зізналася, коли останній раз робила тест на вагітність, знялася для нового випуску відомого глянцю. Співачка відправилася в Африку, де позувала на тлі гігантських барханів. Дивіться вражаючі фото Тіни в пустелі.

Кадри для Viva за участю Тіни Кароль були відзняті в Намбії. А в інтерв'ю для видання співачка торкнулася теми самотності в 2020 році, свободи волі і самостійності, вірі в себе сьогоднішню і дива в кожному з нас.

Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Результатом фотосесії зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

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Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, Тіна Кароль зізналася, що використовувала скандал з Полякової для реклами пісні.

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