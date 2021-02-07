Тіна Кароль підтвердила купівлю землі в Карпатах: "Тут живу я, нехай всі знають"
Співачка придбала велику ділянку землі
Тіна Кароль, яка розсекретила свої доходи під час локдауну, купила ділянку землі в Карпатах. Співачка давно мріяла про власний будинок у мальовничому куточку України і нарешті почала реалізовувати цю ідею.
Тіна не збирається приховувати інформацію про нерухомість, як це робить багато відомих зірок. Навпаки, вона відкрито розповідає про свою землю.
"Нехай всі знають, де ми розташовані. У нас буде красиво, чисто, прибрано, буде охайно. Мені кажуть: "Треба купити землю, щоб ваше ім’я не було видно". Я кажу: "Ні-ні, ми так робити не будемо. Я не ховаюся ні від кого. Я плачу податки. Отут живу я, хай всі знають", – зізналася Кароль в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Світське життя".
Артистка додала, що наразі в неї є 4 гектари землі і що коли працівники держслужб дізналися, де лежить ділянка Тіни, вартість на землю поруч різко зросла.
Як Тіна Кароль підкорила Говерлу, дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розчулила кадрами зі святкування дня народження в Туреччині.
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