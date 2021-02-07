Тіна Кароль підтвердила купівлю землі в Карпатах: "Тут живу я, нехай всі знають"

Співачка придбала велику ділянку землі

Тіна Кароль, яка розсекретила свої доходи під час локдауну, купила ділянку землі в Карпатах. Співачка давно мріяла про власний будинок у мальовничому куточку України і нарешті почала реалізовувати цю ідею.

Тіна не збирається приховувати інформацію про нерухомість, як це робить багато відомих зірок. Навпаки, вона відкрито розповідає про свою землю.

Тіна Кароль часто буває в Карпатах

Фото: instagram.com/_fantina

"Нехай всі знають, де ми розташовані. У нас буде красиво, чисто, прибрано, буде охайно. Мені кажуть: "Треба купити землю, щоб ваше ім’я не було видно". Я кажу: "Ні-ні, ми так робити не будемо. Я не ховаюся ні від кого. Я плачу податки. Отут живу я, хай всі знають", – зізналася Кароль в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Світське життя".

Артистка додала, що наразі в неї є 4 гектари землі і що коли працівники держслужб дізналися, де лежить ділянка Тіни, вартість на землю поруч різко зросла.

Як Тіна Кароль підкорила Говерлу, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розчулила кадрами зі святкування дня народження в Туреччині.

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