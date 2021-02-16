Тіна Кароль випустила власну сукню: як вона виглядає і де купити

Новинка доступна в чотирьох яскравих кольорах

Головна модниця країни Тіна Кароль і український бренд W8Less представили спільну колаборацію. Результатом їхньої роботи стало худі-плаття "Скандал". Де і за скільки його можна купити – розповідаємо далі.

Сукня від Тіни представлена в чотирьох кольорах: червоному, який є абсолютним трендом 2021 року, темно-синьому, білому і чорному.

Зшита з високоякісної бавовни, напівприталена, силуетна, з оригінальними зав'язками – її можна носити кожен день або одягати для особливих випадків.

Фото: w8less.com.ua

Головний посил колекції, як і першої пісні з нового альбому Кароль – звільнення від особистих перешкод. Майстерно володіючи жанром музичного перформансу, Тіна розповідає історію про те, як порятунок від болю минулого, дарує свободу майбутньому.

Фото: w8less.com.ua

Робота над колаборацією велася спільно. Тіна брала активну участь у всіх виробничих процесах, вела комунікацію з конструкторами і всією командою W8Less.

Фото: w8less.com.ua

"Терміни були дуже стислі, але ми задоволені результатом. Тільки завдяки професіоналізму нашої команди і команди Тіни, ми змогли зробити щось вражаюче і за такий короткий проміжок часу. Плаття-худі вийшло дуже "в нашому стилі", а завдяки Тіні воно знайшло нову історію", – говорить про колекцію засновниця і дизайнерка бренду Анна Шаш.

Фото: w8less.com.ua

Новий дроп доступний у продажу в усіх шоу-румах W8Less і онлайн. Сукня від Тіни Кароль коштує 2950 гривень.

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