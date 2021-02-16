Тіна Кароль випустила власну сукню: як вона виглядає і де купити
Новинка доступна в чотирьох яскравих кольорах
Головна модниця країни Тіна Кароль і український бренд W8Less представили спільну колаборацію. Результатом їхньої роботи стало худі-плаття "Скандал". Де і за скільки його можна купити – розповідаємо далі.
Сукня від Тіни представлена в чотирьох кольорах: червоному, який є абсолютним трендом 2021 року, темно-синьому, білому і чорному.
Зшита з високоякісної бавовни, напівприталена, силуетна, з оригінальними зав'язками – її можна носити кожен день або одягати для особливих випадків.
Головний посил колекції, як і першої пісні з нового альбому Кароль – звільнення від особистих перешкод. Майстерно володіючи жанром музичного перформансу, Тіна розповідає історію про те, як порятунок від болю минулого, дарує свободу майбутньому.
Робота над колаборацією велася спільно. Тіна брала активну участь у всіх виробничих процесах, вела комунікацію з конструкторами і всією командою W8Less.
"Терміни були дуже стислі, але ми задоволені результатом. Тільки завдяки професіоналізму нашої команди і команди Тіни, ми змогли зробити щось вражаюче і за такий короткий проміжок часу. Плаття-худі вийшло дуже "в нашому стилі", а завдяки Тіні воно знайшло нову історію", – говорить про колекцію засновниця і дизайнерка бренду Анна Шаш.
Новий дроп доступний у продажу в усіх шоу-румах W8Less і онлайн. Сукня від Тіни Кароль коштує 2950 гривень.
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