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Саніна чи Балан і оголення на публіці: Тіна Кароль відповіла на провокаційні питання тіктокера

Сьогодні, 12:30

Українська співачка побувала в Top team house

Тіна Кароль після прем'єри своєї нової пісні "Скандал" відвідала Top team house, де зняла кілька роликів із популярними тіктокерами. Одному з них співачка дала коротке але відверте інтерв'ю.

Так, в бесіді з блогером Олегом Машуковським Тіна чесно відповідала на провокаційні питання, в числі яких був такий: "Саніна або Дан Балан?". На що Кароль сказала "І Саніна, і Дан".

Дан Балан і Тіна Кароль
Дан Балан і Тіна Кароль
Фото: instagram.com/danbalan/

Нагадаємо, що шанувальники Тіни Кароль і Дана Балана вже давно приписують їм роман, а самі зірки не коментують ці чутки, все більше підігріваючи інтерес до цієї теми.

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З Юлею Саніною у Кароль дружні стосунки, обидві навіть разом виступали на "Танцях з зірками", після того, як записали спільну пісню і зняли для неї відвертий кліп.

Тіна Кароль і Юлія Саніна
Тіна Кароль і Юлія Саніна
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Артистка також зізналася, що їй важко оголюватися на публіці, і що вона сидить на дієті. Відео з Тіною Кароль Машуковський опублікував в своєму Instagram-акаунті.

, MASHUKOVSKY (@mashukovsky)

Нагадаємо, що раніше Юлія Саніна зробила тату із зображенням Тіни Кароль .

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