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Тіна Кароль зізналася, що використала скандал із Поляковою для реклами пісні

Сьогодні, 09:30

З'явилися нові подробиці скандалу між двома співачками

Тіна Кароль знову прокоментувала скандал із Олею Поляковою, яка назвала її "плакальницею на похороні". В недавньому інтерв'ю співачки з'ясувалися нові подробиці сварки між нею та її колегою по сцені.

Так, Тіна Кароль заявила, що свідомо використала ім'я Олі Полякової під час промокампанії свого кліпу на нову пісню "Скандал". Хоча спочатку вона цього не планувала, і не відразу дізналася про те, що Полякова сказала про неї.

Тіна Кароль
Скріншот: відео в YouTube

"Випадковий збіг невипадкових обставин... Ми листувалися до цього, вона мені дарувала квіти на день народження. Я до неї добре ставлюся, і сьогодні теж. Це безконтрольність мови, невипадкова випадковість з нею", – сказала Тіна в інтерв'ю для Russell Blog.

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Артистка зізналася, що дана ситуація її не зачепила. Замість того вона вирішила скористатися ситуацією на свою користь.

"Я подумала, що буде абсолютно чесним, якщо Оля Полякова стане учасником рекламної кампанії моєї пісні. Це була моя ідея! Я зробила це своїми руками..." – додала Кароль.

Раніше ми публікували найскандальніші фрази Олі Полякової про українських зірок .

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