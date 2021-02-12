Тіна Кароль еротично танцює на стільці в кліпі на пісню "Скандал" (відео)

Співачка порадувала шанувальників новою відеороботою

Тіна Кароль, яка висловилася про скандал із Олею Поляковою, презентувала новий кліп. У ньому співачка з'явилася в чорному обтягуючому костюмі з зібраним у хвіст волоссям. Вона танцювала зі стільцем, поки її знімали на камери декілька чоловіків.

З ким Тіна Кароль проведе День святого Валентина, поки невідомо, а якщо у вас вже є кохана людина, та ви не знаєте, як її здивувати – ми підготували 14 оригінальних ідей до свята.

Ролик на композицію "Скандал" був опублікований в YouTube-каналі Тіни, а ви можете подивитися його нижче.

Не можна заперечувати, що образ Тіни Кароль став більш сексуальним. Від неї буквально виходить енергія привабливості і загадковості, чим вона вміло користується.

"Я не для твоїх перемог, я скоріше лід, аніж сніг", – співає Кароль в новій пісні.

Але якщо ви налаштовані не так категорично відносно протилежної статі, як Тіна, ось вам 14 оригінальних ідей до свята, щоб класно провести День закоханих.

Нещодавно Оля Полякова заявила, що у Тіни Кароль виходять лише "сумні пісні". А чи дійсно це так? Ми вирішили перевірити це і з'ясували, про що співає Тіна Кароль.

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