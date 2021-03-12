Go_A відповіли зоозахисникам, які звинуватили в жорстокому поводженні з птахом з Червоної книги

За словами солістки, зйомка сцени з птахом пройшла дуже швидко і без шкоди тварині

Український гурт Go_A, який звинуватили в експлуатації в кліпі птиці з Червоної книги, відповів на заяви зоозахисників. Нагадаємо, що в музичному відео на пісню "ШУМ", з якої гурт поїде на "Євробачення-2021", зняли представника вимирущого виду "канюк".

Але виявилося, птах, який знімався в кліпі, з дитинства поранений, живе у звіринці й тому не пристосований до життя в диких умовах. Крім цього, птаха знімали менш ніж одну хвилину і лише в одній сцені. Про це повідомляє "Суспільне".

Go_A Фото: Скріншот з YouTube

""Птах спокійно сидів у мене на руці. Потім ми подивилися одне одному в очі й птах розправив крила. Це був дуже хвилюючий момент. Цей момент ми зняли дуже швидко і весь час поруч стояли люди, які стежили, щоб усе було добре", — сказала солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

Також повідомляється, що за задумом режисера кліпу, "канюк степовий" уособлює прихід весни, а також закликає, щоб люди знайшли гармонію з природою та усвідомили її важливість.

Go_A Фото: Instagram

"Знімання проводилося неподалік місця його проживання, щоб у птаха не було стресу, хоч для кліпу локація не була зручною. Тобто пріоритетом знімальної команди було не завдати шкоди птахові", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше Go_A представили оновлений "Шум" для "Євробачення-2021".

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