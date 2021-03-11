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Представників України на "Євробаченні" звинуватили в експлуатації птаха із Червоної книги

Сьогодні, 13:29

Go_A зняв у своєму кліпі унікального птаха

Гурт Go_A, який представить Україну на конкурсі "Євробачення 2021", звинуватили в жорстокому поводженні і експлуатації птиці з Червоної книги України.

Представника зникаючого виду "Канбк степовий" гурт зняв у своєму кліпі на пісню ШУМ, з якою вони виступатимуть на конкурсі. На те, що птах унікальний і тримається в неволі звернула увагу громадська організація UAnimals.

"З незрозумілих причин привертати увагу європейців автори відео вирішили не тільки творчими здібностями музикантів, а й експлуатацією пташки. Такий підхід сам по собі є пережитком минулого", – йдеться на офіційній сторінці UAnimals в Facebook.

Go_A
Go_A
Фото: Скріншот з YouTube

За словами захисників прав тварин, одразу кілька незалежних орнітологів, переглянувши відео, підтвердили UAnimals, що в кліпі зняли не звичайну птицю, а представника виду "Канюк степовий", Який в Україні знаходиться під загрозою зникнення. В середині минулого століття чисельність цього виду на нашій території настільки зменшилася, що його навіть вважали зниклим. Зараз канюк степовий потроху відроджується. Птах занесений до Червоноъ книги України.

"Також орнітологи помітили на відео, що у птаха є опутенкі (ремінці – Ред.). Це характерно для птахів, яких довгий час утримують в неволі. І поведінка птаха свідчить про те, що він з неволі", – кажуть UAnimals.

Скріншот: Facebook

Нагадаємо, в Мережі розкритикували фінальну версію пісні Go_A для "Євробачення".

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