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Білорусь не зможе виступити на "Євробаченні" з нинішньою піснею. Все через політичний підтекст

Сьогодні, 17:57

Організатори конкурсу заявили, що гурт "Галаси ЗМеста" можуть дискваліфікувати

Пісня нових представників Білорусі на "Євробаченні" – гурту "Галаси ЗМеста" – "Я навчу тебе" була відхилена організаторами конкурсу. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Євробачення" в Facebook.

У заяві Європейського мовного союзу говориться, що пісня має "політичний підтекст" і повинна бути перероблена згідно з правилами або зовсім замінена.

"У рамках звичайної процедури для всіх пісень, представлених для участі в конкурсі, EBU уважно вивчив композицію білоруського гурту "Галаси ZMesta" – "Я навчу тебе", щоб переконатися, що вона відповідає правилам конкурсу. Був зроблений висновок, що пісня ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу", – йдеться в повідомленні.

Скріншот: Facebook

Також повідомляється, що невиконання вимог ЕВС може привести до дискваліфікації Білорусі.

Оновлено.

"Лідер білоруського гурту "Галаси ЗМеста" сказав "РИА Новости", що у світлі рішення організаторів "Євробачення" Мінськ може сам відмовитися від участі в конкурсі", – повідомляє Telegram-канал видання "РИА Новости".

Нагадаємо, 9 березня, Белтелерадіокомпанія заявила, що Білорусь на конкурсі "Євробачення-2021" представить гурт "Галаси ЗМеста" з піснею "Я научу тебя". У складі колективу – колишні учасники КВК. Гурт активно підтримує політичний режим Олександра Лукашенка і виступає проти протестів в Білорусі, які почалися ще в кінці літа минулого року.

Раніше Білорусь на "Євробаченні" повинна була представити гурт VAL, проте її відсторонили від участі через критику на адресу влади.

Нагадаємо, що "Євробачення" відбудеться 18, 20 і 22 травня. Ми вже розповіли про те, як пройде захід в умовах пандемії.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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