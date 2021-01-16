Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Хто покинув шоу "Маска" в першому випуску

Вчора, 23:30

Цієї суботи відбулася прем'єра найзагадковішого шоу України

16 січня відбулася прем'єра грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна". У першому епізоді на масштабній сцені виступили вісім загадкових учасників, а один із них, згідно з правилами, покинув проєкт. Хто це був – дізнайтеся далі в матеріалі.

Яскраве Сонце, епатажний панк-рокер Сом, кокетлива Лисиця, романтичний Дракон, запальна Коза, спокуслива Троянда, зворушливе Жабеня і кіберпанк Буйвол.

Глядачі і зоряні детективи вже запропонували безліч версій, які знаменитості могли сховатися в цих дивовижних образах, але найбільше дискусій виникло щодо маски Буйвола, який заявив, що він – п'ятий зоряний детектив шоу "Маска".

Буйвол на шоу "Маска"
Буйвол на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Як тільки кіберпанк Буйвол вийшов на сцену проекту, Оля Полякова висловила припущення, що під цією маскою може ховатися Позитив. Але NK | Настя Каменських відразу ж відкинула цю версію.

"Позитива я б одразу впізнала за ходою. Я його дуже довго знаю. Він ходить, як дівчинка", – зазначила поп-діва.

Герой виявився мовчазним, а у короткому відео-підказказці перед виступом прозвучала пісня NK | Насті Каменських "Обіцяю" – це наштовхнуло зіркових детективів на думку, що в цьому образі міг замаскуватися Потап.

NK і DZIDZIO в першому випуску шоу "Маска"
Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Шляхетний лицар сумного образу Буйвол вразив глядачів неймовірним виконанням хіта Христини Соловій "Тримай" у рок-версії. Виступ дуже зворушив Настю Каменських. DZIDZIO й Андрій Данилко переконані, що під цією маскою справді сховався Потап.

"Я не просто учасник. Я – п’ятий зірковий детектив шоу "Маска". Просто мені потрібно було одягнути цей костюм, аби відчути, як це – бути в ньому. А тепер мені дуже важливо, чи впізнали мене ось там", – заявив Буйвол, натякаючи на Настю Каменських.

Читайте також:
Оля Полякова пояснила, чому варто подивитися грандіозне шоу "Маска" – сьогодні прем'єра

Коза і Роза, що потрапили в номінацію, продовжують боротьбу за звання найсильнішого співака в масці, а розсекретити свою особистість та ім'я п'ятого зоряного детектива гіпер-шоу "Маска" доведеться Буйволу. Чи справді під цією маскою захований Потап?

Це глядачі телеканалу "Україна" дізнаються вже в наступну суботу, 23 січня, о 21:00 у другому випуску самого зоряного і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска".

Раніше ми писали, що в шоу "Маска" візьме участь міжнародна знаменитість .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
В оригінальному шоу "Маска" з'явиться розкішний цар звірів - міфічний чорний Лев Телеканал "Україна" озвучив правила грандіозного шоу "Маска" Учасник шоу "Маска" влаштував палкі танці на пілоні
маска шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Вкусный и сытный: рулет лаваш с фаршем в духовке. Рецепт
Вкусный и сытный: рулет лаваш с фаршем в духовке. Рецепт
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані

Популярні статті

Вчора, 12:15Здорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща 2021 Києві? 8 найкращих місць

Вчора, 11:16Здорово

Навіщо пірнати в воду на Водохреща – основні причини

Вчора, 05:30Психо

Гороскоп на сьогодні 16 січня: Терези будуть рішалами, а Скорпіони будуть злитися

15 січняЗдорово

10 правил і помилок під час пірнання на Водохреще

15 січняСмачно

6 рецептів глінтвейну – від класичного до кавового

15 січняФаново

"Треба їсти щодня": 111-річний довгожитель назвав свій улюблений продукт

15 січняEvents

Водохреща: дата, історія, традиції та прикмети свята

15 січняЗірково

"За що?": дружина Грачевського опублікувала його фото за життя і прокоментувала смерть

15 січняПсихо

Як позбутися стресу за допомогою медитації: техніка виконання

15 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 січня: Близнюкам потрібна неспішність, а Ракам – приділити час хобі

14 січняСмачно

5 десертів з радянського минулого, якщо "дружите" з цукром

14 січняЗірково

Хто такий Моргенштерн, якого висміяв Олексій Суханов

14 січняЗірково

Володимир Кличко виховує дочку, не ставлячи за приклад матеріальні цінності

14 січняФаново

Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

14 січняФаново

Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

14 січняEvents

День святого Василя: привітання з днем ангела

Новини партнерів

Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти