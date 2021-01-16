Хто покинув шоу "Маска" в першому випуску

Цієї суботи відбулася прем'єра найзагадковішого шоу України

16 січня відбулася прем'єра грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна". У першому епізоді на масштабній сцені виступили вісім загадкових учасників, а один із них, згідно з правилами, покинув проєкт. Хто це був – дізнайтеся далі в матеріалі.

Яскраве Сонце, епатажний панк-рокер Сом, кокетлива Лисиця, романтичний Дракон, запальна Коза, спокуслива Троянда, зворушливе Жабеня і кіберпанк Буйвол.

Глядачі і зоряні детективи вже запропонували безліч версій, які знаменитості могли сховатися в цих дивовижних образах, але найбільше дискусій виникло щодо маски Буйвола, який заявив, що він – п'ятий зоряний детектив шоу "Маска".

Буйвол на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Як тільки кіберпанк Буйвол вийшов на сцену проекту, Оля Полякова висловила припущення, що під цією маскою може ховатися Позитив. Але NK | Настя Каменських відразу ж відкинула цю версію.

"Позитива я б одразу впізнала за ходою. Я його дуже довго знаю. Він ходить, як дівчинка", – зазначила поп-діва.

Герой виявився мовчазним, а у короткому відео-підказказці перед виступом прозвучала пісня NK | Насті Каменських "Обіцяю" – це наштовхнуло зіркових детективів на думку, що в цьому образі міг замаскуватися Потап.

NK і DZIDZIO в першому випуску шоу "Маска"

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Шляхетний лицар сумного образу Буйвол вразив глядачів неймовірним виконанням хіта Христини Соловій "Тримай" у рок-версії. Виступ дуже зворушив Настю Каменських. DZIDZIO й Андрій Данилко переконані, що під цією маскою справді сховався Потап.

"Я не просто учасник. Я – п’ятий зірковий детектив шоу "Маска". Просто мені потрібно було одягнути цей костюм, аби відчути, як це – бути в ньому. А тепер мені дуже важливо, чи впізнали мене ось там", – заявив Буйвол, натякаючи на Настю Каменських.

Коза і Роза, що потрапили в номінацію, продовжують боротьбу за звання найсильнішого співака в масці, а розсекретити свою особистість та ім'я п'ятого зоряного детектива гіпер-шоу "Маска" доведеться Буйволу. Чи справді під цією маскою захований Потап?

Це глядачі телеканалу "Україна" дізнаються вже в наступну суботу, 23 січня, о 21:00 у другому випуску самого зоряного і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска".

Раніше ми писали, що в шоу "Маска" візьме участь міжнародна знаменитість .

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