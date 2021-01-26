"Було загадкою і шоком": Олег Винник про участь в шоу "Маска"

Популярний співак поділився своїм досвідом участі в популярному гіпершоу

У студію програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" завітав популярний артист Олег Винник. Весь тиждень глядачі шоу "Маска" гадали, хто ж сховався під маскою Буйвола та стане п’ятим зірковим детективом проєкту. Інтригу було відкрито в новинах "Сьогодні" на телеканалі "Україна", а в ексклюзивному інтерв’ю з Лілією Ребрик і Григорієм Германом Олег Винник розповів, як наважився стати героєм шоу "Маска" та за кого буде вболівати сидячи в кріслі детектива.

Олег, поділіться своїм враженням від участі в шоу "Маска". Як відреагували рідні та шанувальники, чи виправдався такий експеримент?

Це було дуже круто! Чесно кажучи, я був здивований, коли мої рідні під час перегляду шоу "Маска" дзвонили та писали: "Коли ж ти вийдеш?". На що я відповідав, що вже виступив (сміється). Так, для всіх це було загадкою і шоком. Я спеціально мовчав, аж поки не зняли маску.

Костю Буйвола Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Важко було приховувати це від рідних?

Не важко. Мені хотілось побачити їхню реакцію. І я просто був шокований, адже знаю, що мене можна вичислити за консонантами. Але я довго працював над ними і домігся того, що мій голос зазвучав по-іншому.

Тобто це дійсно був ваш голос без будь-якої технічної обробки?

Я також думав, що в шоу використовуються апарати, які обробляють голос – щось змінюють, розбавляють. Проте коли почав працювати над треком, зрозумів, що все по-справжньому – усе чесно і це просто якесь диво!

Але як можна було зробити так, щоб вас не впізнали навіть детективи?

Що зробиш? Як треба, то треба! Це дуже відповідальна річ. І мене настільки вражають мої колеги, адже їм необхідно працювати щотижня, бо на кожен ефір потрібна нова пісня. Я б добре подумав перед тим як погодитись на участь і пройти всі 12 ефірів до фіналу. Але насправді це величезний досвід! Дуже радий, що зміг чомусь навчитись, тому що дійсно цілий тиждень працював, готуючись до виступу. Цікаво було побачити своїх колег з іншого боку. Уявляєте, що буде в наступних ефірах, адже це саме те шоу, яке дивуватиме все більше і більше.

Олег Винник в костюмі Буйвола Фото: пресслужба

Як ви почувались, знаходячись під маскою і що було найважче?

Я не пам’ятаю точно, але здається костюм важить близько 18 кг. З одного боку, ти відчуваєш, що несеш на собі щось вагоме. А з іншого – розумієш, що знаходишся в зовсім новому світі. Чесно скажу, я почувався, наче в животі кашалота. Я там ніколи не був, проте судячи з мультиків – дуже схоже (сміється).

До того ж, мабуть, дуже спекотно?

Так, мені здалось, що всередині навіть не 100% вологості, а всі 180%! Буквально за лічені секунди ти стаєш мокрим і все починає пливти, текти. І в цей час навіть не можна поворушити руками, адже я боявся, щоб мене не впізнали.

До речі, ваші рухи – це була ваша пластика і фантазія, чи ви просто не могли інакше поворухнутись?

Я просто не знав, як поводитись. Коли вже подивився на інших учасників, побачив, що вони вільно почувалися у своїх костюмах. А я просто-напросто переживав, щоб мене не впізнали за рухами. Пам’ятаю, якось у Тернополі хотів прогулятись по сніжку – біля озера, десь о півночі. Це було так чудово! Надів капюшон, іду, і тут раптом до мене підходить людина і просить сфотографуватись. Я шокований, думаю, як мене впізнали, на що мені відповіли: "Вас хода видала" (сміється).

Ви єдиний детектив, який побував під маскою. Як гадаєте, чи допоможе це вам розгадати майбутніх героїв?

Сподіваюсь. Я точно зрозумів як добре видно, коли учасники поводяться вільно і коли їх щось сковує. До речі, якщо довго знаходитись під маскою, з’являється паніка. А може бути і як терапія – якщо закрадаються подібні думки – ідіть на "Маску", "очиститесь" (сміється).

Олег Винник Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Хто ваш фаворит, як зіркового детектива?

Мене дуже зачепило Сонце! Я відчув у ньому якусь фібру, якесь особливе тепло.

Нарешті в Україні офіційно завершився локдаун. Чи маєте ви якісь плани?

Я вітаю всіх з цим! Дай Боже, щоб це був кінець і я все-таки вірю, що Україна першою вийде з цих недобрих речей.

А концерти і виступи вже плануєте?

Ми плануємо, але на жаль, поки що маємо все переносити. Лише 7 березня у Броварах, не зраджуючи традиціям, відіграємо святковий концерт з усіма карантинними обмеженнями. Та я гадаю, що без музики і без пісень довго не будемо, бо все-таки людям потрібне свято. Тож, дай Боже, щоб найближчим часом ми зустрілись на концертах і дарували один одному радість!

Раніше ми розповідали, як пройшов перший ефір шоу "Маска".

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