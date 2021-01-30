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Андрій Данилко на шоу "Маска" станцював під власний хіт

Сьогодні, 22:48

Один із загадкових учасників проекту виконав знаменитий хіт Вєрки Сердючки

У другому ефірі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" один з учасників виконав пісню Вєрки Сердючки, змусивши танцювати зоряного детектива Андрія Данилка, який нещодавно розповів, що видало Олега Винника під маскою Буйвола.

Так, в першій половині другого випуску "Маски" з'явилася загадкова Крапанка. Вона не залишила байдужим нікого в залі, а особливо Андрія Данилка.

Крапанка
Фото: телеканал "Україна"

Персонаж виступив на сцені гіпершоу "Маска" із легендарним хітом Вєрки Сердючки – Дольче Габбана. Оля Полякова, NK, Олег Винник та Дзідзьо у ту ж мить почали танцювати, а Данилко і зовсім почав підспівувати Крапанці. На мить здалося, що артист заплаче від бурі емоцій.

Скріншот: телеканалу "Україна"

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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