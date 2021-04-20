Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

Син Наташі Корольової і Тарзана взяв участь в змаганнях по pole dance. У себе в соцмережах він поділився відео

Син Наташі Корольової і Тарзана Архип, який раніше песпівав хіт мами "Дельфін и русалка" , поділився відео, на якому вони разом зі своєю дівчиною Мелісою станцювали на пілоні. Відео він опублікував у себе в Instagram.

Пара взяла участь в змаганнях з pole dance. Для свого виступу вони вибрали пісню Макса Барських на українській мові "Двоє".

"У мене з Мелісою, рано вранці, були перші змагання з pole dance. Мені дуже сподобалося і я зміг прокайфувати на повну! Ми були єдиною парою" хлопчик-дівчинка "на всіх змаганнях, що зробило нас унікальними", – написали Архип.

Варто зазначити, що Архип і Мелісса посіли перше місце.

У Мережі думка стосовно танцю розділилося. Одні похвалили пару.

"Молодці", "Гарний номер", "Які руху, музика", "Як красиво", – написали підписники.

Інші ж розкритикували танець.

"Молодці, але потрібно техніку підтягнути", "Зелененькі ще, але для старту добре! Це досвід", "Здорово займати перше місце, коли у тебе немає суперників", – поділилися своєю думкою фоловери.

Раніше Наташа Корольова прокоментувала чутки про весілля Архипа з його дівчиною.

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