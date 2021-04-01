У Мережі сина Королевою порівняли з дочкою Пугачової: що у них спільного

Такі порівняння виникли під новим постом Наташі Корольової

Син співачки Наташі Корольової і Тарзана Архип вирішив підкорювати шоу-бізнес. Коли він переспівав легендарний хіт "Дельфін і русалка", то це оцінили всі. Але ось другу пісню сина Корольової в Мережі розкритикували.

У себе в Instagram Наташа Корольова вирішила поділитися новим творінням Архипа.

"Дівчата, тремтіть ... Архип Грек випустив новий трек -" Мягкие игрушки". Слухайте, завантажуйте на всіх цифрових майданчиках країни ", – написала вона.

Не всі шанувальники оцінили творчість сина Корольової і Тарзана. Одні порекомендували Архипові шукати інше захоплення. Інші сказали, що завдяки зірковій мамі хлопець може стати популярним і в приклад привели дочку Алли Пугачової – Христину Орбакайте.

На коментарі про порівняння з дочкою Алли Борисівни, Наташа Корольова не відповіла. А ось тим, хто порекомендував Архипові шукати себе в іншій сфері приділила увагу.

Раніше в Мережі обговорювали зовнішній вигляд сина Корольової.

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