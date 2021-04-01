Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Мережі сина Королевою порівняли з дочкою Пугачової: що у них спільного

Сьогодні, 18:06

Такі порівняння виникли під новим постом Наташі Корольової

Син співачки Наташі Корольової і Тарзана Архип вирішив підкорювати шоу-бізнес. Коли він переспівав легендарний хіт "Дельфін і русалка", то це оцінили всі. Але ось другу пісню сина Корольової в Мережі розкритикували.

У себе в Instagram Наташа Корольова вирішила поділитися новим творінням Архипа.

"Дівчата, тремтіть ... Архип Грек випустив новий трек -" Мягкие игрушки". Слухайте, завантажуйте на всіх цифрових майданчиках країни ", – написала вона.

(@Koroleva__star)

Не всі шанувальники оцінили творчість сина Корольової і Тарзана. Одні порекомендували Архипові шукати інше захоплення. Інші сказали, що завдяки зірковій мамі хлопець може стати популярним і в приклад привели дочку Алли Пугачової – Христину Орбакайте.


На коментарі про порівняння з дочкою Алли Борисівни, Наташа Корольова не відповіла. А ось тим, хто порекомендував Архипові шукати себе в іншій сфері приділила увагу.

Раніше в Мережі обговорювали зовнішній вигляд сина Корольової.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Наташа Корольова показала гарячу фігуру в прозорому леопарді: "Класний фотошоп" Дельфін без русалки: 50-річний Тарзан влаштував стриптиз під легендарний хіт Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками
Наташа Корольова Крістіна Орбакайте діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году

Популярні статті

Сьогодні, 12:47Фаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Сьогодні, 11:45Зірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

Сьогодні, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Сьогодні, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Сьогодні, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Сьогодні, 05:00Events

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

Вчора, 21:24Events

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 18:53Зірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняEvents

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Новини партнерів

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти