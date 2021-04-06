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Корольова зробила заяву про весілля сина зі стриптизеркою

Сьогодні, 19:30

Зіркова мама прокоментувала рішення сина

У лютому стало відомо, що син Наташі Корольової і Тарзана Архип зробив пропозицію своїй дівчині Меліссі Фокс. Весь цей час зіркові батьки ніяк не коментували новину про одруження єдиного сина на стриптизерці, але тепер вони порушили мовчання. Про це повідомляють "Дни.ру".

Наташа Корольова не схвалює бажання сина зв'язати себе узами шлюбу.

Син Наташі Корольової і Тарзана Архип зі своєю дівчиною
Син Наташі Корольової і Тарзана Архип зі своєю дівчиною
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

"Архип – приваблива молодик, а тому в його житті буде ще не одна" фейкова" церемонія."Будемо святкувати! "- прокоментувала зіркова мама.

Тарзан підтримує дружину і вважає, що Архипові не варто поспішати. На думку батька, син ще надто молодий і йому потрібно набратися життєвого досвіду. Також він думає, що у спадкоємця буде ще не одна дівчина.

Раніше ми розповідали, що відомо про обраницю сина Корольової і Тарзана.

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