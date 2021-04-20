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Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню: видео

Сегодня, 13:20

Сын Наташи Королевой и Тарзана принял участие в соревнованиях по pole dance. В себя в соцсетях он поделился видео

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип, который ранее перепел хит мама "Дельфин и русалка", поделился видео, на котором они вместе со своей девушкой Мелиссой станцевали на пилоне. Видео он опубликовал у себя в Instagram.

Пара приняла участие в соревнованиях по pole dance. Для своего выступления они выбрали песню Макса Барских на украинском языке "Двоє".

"У меня с Мелиссой, рано утром, были первые соревнования по pole dance. Мне очень понравилось и я смог прокайфовать по полной! Мы были единственной парой "мальчик-девочка" на всех соревнованиях, что сделало нас уникальными", – написали Архип.

(@grek_grex)

Стоит отметить, что Архип и Мелисса заняли первое место.

В Сети мнение по поводу танца разделилось. Одни похвалили пару.

"Молодцы", "Красивый номер", "Какие движения, музыка", "Как красиво", – написали подписчики.

Другие же раскритиковали танец.

"Молодцы, но нужно технику подтянуть", "Зелененькие ещё, но для старта хорошо! Это опыт", " Здорово занимать первое место, когда у тебя нет соперников", – поделились своим мнением фолловеры.

Ранее Наташа Королева прокомментировала слухи о свадьбе Архипа с его девушкой.

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