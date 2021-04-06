Син Алібасова відверто про стан батька: Краще вже не буде, потрібно уповільнити погіршення

Син Барі Алібасова поділився новими подробицями про здоров'я батька

Син скандального продюсера Барі Алібасова продовжує ділитися подробицями про здоров'я батька. Як відомо, шоумен відновлюється після важкого перелому ноги. Але не тільки через травму стан здоров'я продюсера залишає бажати кращого.

Барі Алібасов-молодший виданню ФАН розповів, що у батька як і раніше серйозні проблеми з пам'яттю.

"Ситуація залишається такою ж гнітючою. На цей момент більше 15-20 хвилин утримати розуміння, де він знаходиться, не вдається ", – розповів спадкоємець продюсера.

Барі Алібасов з сином Фото: Скриншот из видео

Від зазначив, що батько добре пам'ятає тільки події до 2005 року, все інше потрібно розповідати заново і по кілька разів на день.

"Якщо зараз говорити про його стан, то краще вже не буде. Зараз головне завдання не відновити його пам'ять, це вже неможливо, вона безслідно зникла. Нам необхідно уповільнити погіршення його стану ", – поділився Барі Алібасов-молодший.

Барі Алібасов з сином Фото: instagram.com/barialibasovjr

Син Алібасова додав, що фізичний стан у продюсера хороший. Поки він пересувається в інвалідному візку, але робить це бадьоро.

Також Барі Алібасов-молодший розсекретив, в яку суму йому обходиться лікування батька.

"В середньому на лікування йде від 300-500 тисяч рублів (132 -183 тисячі гривень) в залежності від додаткових процедур, які йому потрібні", – розповів зірковий спадкоємець.

Раніше син Барі Алібасова купив для батька шикарний будинок.

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