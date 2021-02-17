Барі Алібасову зробили операцію: як зараз виглядає продюсер

Барі Алібасов переніс операцію після перелому ноги

Днями з'явилися нові подробиці стану продюсера Барі Алібасов . Син продюсера розповів. що батько зламав ногу і зараз лежить у хірургічному відділенні в Калінінграді. Алібасову вже зробили операцію. Тепер з'явилися фото, як виглядає Барі Алібасов.

На порталі Старх опублікували кадри продюсера з лікарні. На фото продюсер разом з сином.

Барі Алібасов з сином Фото: Скриншот из видео

Барі Алібасов з сином Фото: Скриншот из видео

Також на сторінці адвоката Алекса Бенхіна з'явилося відео, на якому зняли переломи продюсера, щоб довести, що це не черговий піар. Адвокат розповів. що Барі Алібасов-молодший зараз прикладає максимум зусиль. щоб вилікувати батька і не тільки поставити його на ноги, але і привести в порядок його психіку. Як уточнив адвокат, всі проблеми у легендарного продюсера саме через психічні розлади.

"Барі-молодший реально допомагає і бере на себе всі клопоти, пов'язані з доглядом і лікуванням, зараз Барі Каримович дуже потребує його турботі!", – підписав відео адвокат.

Раніше подруга Барі Алібасова розповіла про тривалої хвороби продюсера.

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