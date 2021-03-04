Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Федосєєва-Шукшина анулювала розлучення з Алібасовим. Продюсер "На-На" в гніві

Сьогодні, 17:51

Пара була в шлюбі два роки

В грудні Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина розлучилися. Але, схоже, крапку в цій історії поки рано ставити. Сьогодні стало відомо, що Шукшина вирішила анулювати розлучення.

Цю інформацію виданню StarHit підтвердила адвокат актриси Юлія Вербицька-Линник,

"Дійсно, моєю клієнткою було прийнято рішення про скасування розлучення шляхом подачі відповідного документа – відмови від позову", – сказала адвокат.

Через проблеми іноді можна забути, який день, не кажучи вже про свята. Але нагадуємо, зовсім скоро 8 Березня і якщо у вас немає часу придумати, як привітати близьких – у нас є п'ять небанальних ідей , що подарувати до Міжнародного жіночого дня.

Сам Барі Алібасов не був присутній на засіданні, він зараз знаходиться під наглядом сина в Калінінграді. Але виданню StarHit спадкоємець продюсера вже встиг прокоментувати новину. Він розповів, що його батько незадоволений рішенням суду.

Фото: instagram.com/alibasov_nana

"На жаль, Шукшина вирішила скасувати свій позов, і батько тепер в гніві, адже він вже рік не може вивести з під удару свою нерухомість", – сказав Алібасов-молодший.

Читайте також:
Хто секс-символ українського спорту: Бех чи Левченко

Син Алібасова додав, що нічого зробити з розлученням не змогли, так як адвокати Шукшиній просто анулювали позов, але продюсер не збирається здаватися.

"Тепер ніякі почуття не заважають Барі Карімович самостійно подати на розлучення і озвучити його справжню причину. "Я розлучаюся, тому що не хочу бути з жінкою, бажання сім'ї якої якомога швидше звести мене в могилу і відтяпати четвертину", – каже батько. Не сумнівайтеся, Барі Каримович ще порадує нас новими романами і одруження ", – заявив син.

Раніше ми розповідали, як виглядає Барі Алібасов після перенесеної операції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова "Він може стати овочем": син Алібасова про його стан "Я просто вмирала": Лілія Подкопаєва розповіла, як перенесла два розлучення
Барі Алібасов розлучення зірок
Реклама

Новини партнерів

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук

Популярні статті

Сьогодні, 16:13Смачно

Що приготувати на Масницю, крім млинців: 5 святкових рецептів

Сьогодні, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Сьогодні, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Сьогодні, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Сьогодні, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Сьогодні, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Сьогодні, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

Вчора, 21:43Психо

Які квіти дарують на 8 Березня жінкам, яких люблять

Вчора, 18:43Фаново

8 Березня: історія і значення жіночого дня

Вчора, 16:22Смачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

Вчора, 15:30Зірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

Вчора, 13:22Зірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

Вчора, 11:41Зірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 3 березня: Скорпіони приголомшать усіх своєю непередбачуваністю, а Рибам доведеться повоювати з лінню

1 березняСмачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

1 березняСмачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Названа песня, которая представит Украину на «Евровидении-2021»
Названа песня, которая представит Украину на «Евровидении-2021»

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти