Федосєєва-Шукшина анулювала розлучення з Алібасовим. Продюсер "На-На" в гніві

Пара була в шлюбі два роки

В грудні Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина розлучилися. Але, схоже, крапку в цій історії поки рано ставити. Сьогодні стало відомо, що Шукшина вирішила анулювати розлучення.

Цю інформацію виданню StarHit підтвердила адвокат актриси Юлія Вербицька-Линник,

"Дійсно, моєю клієнткою було прийнято рішення про скасування розлучення шляхом подачі відповідного документа – відмови від позову", – сказала адвокат.

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Сам Барі Алібасов не був присутній на засіданні, він зараз знаходиться під наглядом сина в Калінінграді. Але виданню StarHit спадкоємець продюсера вже встиг прокоментувати новину. Він розповів, що його батько незадоволений рішенням суду.

Фото: instagram.com/alibasov_nana

"На жаль, Шукшина вирішила скасувати свій позов, і батько тепер в гніві, адже він вже рік не може вивести з під удару свою нерухомість", – сказав Алібасов-молодший.

Син Алібасова додав, що нічого зробити з розлученням не змогли, так як адвокати Шукшиній просто анулювали позов, але продюсер не збирається здаватися.

"Тепер ніякі почуття не заважають Барі Карімович самостійно подати на розлучення і озвучити його справжню причину. "Я розлучаюся, тому що не хочу бути з жінкою, бажання сім'ї якої якомога швидше звести мене в могилу і відтяпати четвертину", – каже батько. Не сумнівайтеся, Барі Каримович ще порадує нас новими романами і одруження ", – заявив син.

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