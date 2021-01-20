Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Від Альцгеймера до деменції": подруга Алібасова розповіла про його стан

Сьогодні, 16:04

Подруга продюсера розповіла про тривалу хворобу артиста

Поки син Барі Алібасова каже, що його батько просто не хоче ні з ким спілкуватися , друзі продюсера б'ють на сполох. Близька подруга Алібасова Лєна Леніна у себе в Instagram розповіла про проблеми зі здоров'ям у скандального продюсера.

Леніный вдалося додзвонитися до старого друга. Вона дізналася, що Барі Карімовичу діагностували активну стадію деменції і майже повну втрату короткочасної пам'яті. Зараз поруч з продюсером залишився тільки син і солісти групи "На-На" які підтримують Алібасова грошима зі своїх скромних гонорарів.

Барі Алібасов
Барі Алібасов
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Також Леніна назвала історію з вагітною помічницею піаром.

"А ось його колишній піарник підступно поводив вже майже нічого не пам'ятає старого, як ведмедя на ярмарку, по зйомках а-ля" нова наречена-танцівниця вагітна ", заробив на цьому, скільки зміг, витиснувши ситуацію як лимон, і переметнувся до протилежного табору ", – розповіла подруга Алібасова.

Лєна Леніна зазначила, що в скандальних історіях продюсер бере участь не по своїй волі. Вона в усьому звинуватила "трьох ляльководів", серед яких колишній помічник артиста, "вагітна наречена-коханка" і ексдружина Лідія Федосєєва-Шукшина.

"А він уже майже нічого не пам'ятає, з букетом галопом прогресуючих захворювань від Альцгеймера до деменції, і йому б зараз на спокій, а не на ярмарок", – написала Леніна.

Раніше ми розповідали, що Барі Алібасов переписав заповіт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Він нічого не пам'ятає": син Алібасова прокоментував стан батька Не хоче вмирати як його дружина: Алібасов і Шукшина офіційно розлучилися В передозуванні Алібасова "Віагрою" винна мавпа - заява представника артиста
Барі Алібасов здоров'я зірок
Джерело: instagram.com/lenaleninaofficial
Реклама

Новини партнерів

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем

Популярні статті

Сьогодні, 15:03Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Сьогодні, 14:24Смачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Сьогодні, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

Вчора, 20:48Зірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

Вчора, 10:01Events

Водохреще-2021: найсильніші молитви

Вчора, 09:31Фаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Вчора, 09:07Фаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

Вчора, 05:24Психо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

Вчора, 01:44Events

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

18 січняEvents

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

18 січняЗірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

18 січняФаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

18 січняЗірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

17 січняФаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Анита Луценко рассказала о смерти экс-возлюбленного от рака
Анита Луценко рассказала о смерти экс-возлюбленного от рака
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти