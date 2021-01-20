"Від Альцгеймера до деменції": подруга Алібасова розповіла про його стан

Подруга продюсера розповіла про тривалу хворобу артиста

Поки син Барі Алібасова каже, що його батько просто не хоче ні з ким спілкуватися , друзі продюсера б'ють на сполох. Близька подруга Алібасова Лєна Леніна у себе в Instagram розповіла про проблеми зі здоров'ям у скандального продюсера.

Леніный вдалося додзвонитися до старого друга. Вона дізналася, що Барі Карімовичу діагностували активну стадію деменції і майже повну втрату короткочасної пам'яті. Зараз поруч з продюсером залишився тільки син і солісти групи "На-На" які підтримують Алібасова грошима зі своїх скромних гонорарів.

Барі Алібасов Фото: instagram.com/alibasov_nana

Також Леніна назвала історію з вагітною помічницею піаром.

"А ось його колишній піарник підступно поводив вже майже нічого не пам'ятає старого, як ведмедя на ярмарку, по зйомках а-ля" нова наречена-танцівниця вагітна ", заробив на цьому, скільки зміг, витиснувши ситуацію як лимон, і переметнувся до протилежного табору ", – розповіла подруга Алібасова.

Лєна Леніна зазначила, що в скандальних історіях продюсер бере участь не по своїй волі. Вона в усьому звинуватила "трьох ляльководів", серед яких колишній помічник артиста, "вагітна наречена-коханка" і ексдружина Лідія Федосєєва-Шукшина.

"А він уже майже нічого не пам'ятає, з букетом галопом прогресуючих захворювань від Альцгеймера до деменції, і йому б зараз на спокій, а не на ярмарок", – написала Леніна.

Раніше ми розповідали, що Барі Алібасов переписав заповіт.

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