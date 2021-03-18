Син Барі Алібасова купив для батька шикарний будинок за 21 мільйон гривень (відео)

Барі Алібасов-молодший не знає, коли його батько зможе повернутися в Москву

Барі Алібасов-молодший придбав розкішний будинок для свого тяжкохворого батька, з яким Федосєєва-Шукшина нещодавно анулювала розлучення. Скандинавський стиль, соляна кімната і тренажери для пам'яті – все це буде чекати 73-річного музиканта, коли він повернеться в Москву. Про це розповів у своєму Instagram-акаунті його син.

"Я не знаю коли тато зможе повернутися в Москву і чи захоче. Але я зобов'язаний організувати йому цю можливість. Щоб йому було добре ми сім'єю скинулися і купили йому будинок в Петрово-Дальнє. Це 40 хвилин до центру. Скандинавський стиль – улюблений батьком і класні творці", – написав Барі Алібасов-молодший.

Барі Алібасов-молодший з батьком Фото: instagram.com/barialibasovjr

Житло обійшлося синові Барі Алібасова в 58 мільйонів рублів (приблизно 21,7 мільйона гривень). За словами сина музиканта, в будинку обладнали багато корисних речей для здоров'я його батька.

"У новому будинку батька будують інфрачервону сауну для прогріву спини, соляну кімнату, що сприяє кровообігу і кабінет – тренажер для мозку в якому будуть зібрані останні винаходи для тренування пам'яті", – заявив син музиканта.

Барі Алібасов-молодший купив батькові будинок Відео: instagram.com/barialibasovjr

"А якщо тато захоче залишитися в Калінінграді, то у мене в спадщині з'явиться відмінна інвестиція", – пожартував Барі Алібасов-молодший.

Нещодавно лікарі діагностували у Барі Алібасова проблеми з пам'яттю, тому зараз він проживає зі своїм сином в Калінінграді.

Раніше Барі Алібасову зробили операцію.

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