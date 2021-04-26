Дружина DZIDZIO виправдалася за розлучення: Я зробила все, що могла

Співак розлучається з дружиною після 20 років стосунків. Ярослава Хома вперше прокоментувала новину

Поки що дружина DZIDZIO співачка SLAVIA (справжнє ім'я Ярослава Хома) відреагувала на заяву чоловіка про розлучення . Вона підтвердила слова чоловіка і зізналася, що вона намагалася врятувати сім'ю.

У коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що сімейні цінності для неї були на першому місці.

"Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом" ми ". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля ... Відчути , прийняти ... а потім подивитися на ситуацію зверху, і зрозуміти, скільки там сили ... ", – поділилася Ярослава.

Дзідзьо з дружиною Фото: Instagram

Співачка зазначила, що весь цей час терпляче ставилася до кар'єри чоловіка і довгий час була в тіні. Тепер вона планує надолужити згаяне. Артистка додала, що вона готує нові пісні.

DZIDZIO вона подякувала за досвід і додала, що вони залишаються друзями.

"До розлучення ми прийшли плавно і усвідомлено ... Хоча, ми вже більше не кілька, залишаємося близькими людьми. Людина без досвіду не цікавий. Дякую Михайлу за досвід життя, за творче натхнення. Я написала нові пісні, тому, чекайте", – сказала SLAVIA.

Раніше SLAVIA розповіла, як з-за відомого чоловіка відмовилася від участі в популярному талант-шоу.

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