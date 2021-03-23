Дружина DZIDZIO відмовилася від участі в популярному проєкті, тому що боялася реакції чоловіка

Ярослава Хома розповіла про участь в одному талант-шоу

Дружина популярного українського співака DZIDZIO Ярослава Хома, вона ж співачка SLAVIA, вже не раз розповідала про складні стосунки із зірковим чоловіком. У недавньому інтерв'ю вона зізналася, що співак не поспішав підтримувати бажання Ярослави співати. А тепер дружина популярного артиста розповіла, як заради нього відмовилася від участі в популярному проєкті "Х-фактор".

SLAVIA в інтерв'ю YouTube-каналі "Олицька" зізналася, що вона усвідомлено провалила один з відбіркових турів популярного талант-шоу.

"Я в тренувальний табір пройшла, а потім провалювала виступу свідомо, тому що розуміла, що він цього не схвалить", – сказала Ярослава.

Дружина артиста сказала, що для неї було головне про себе заявити, так як чоловік не поспішав допомагати їй підкорити шоу-бізнес. За словами Ярослави, чоловік весь час просить її почекати зручного моменту, щоб заявити про себе.

"Це триває постійно від проєкту до проєкту. Так почекай, зараз у мене кліп, зараз ще зйомки, зараз випущу цей альбом. Життя від події до події. Я якось стала не потрібна ", – прокоментувала вона.

SLAVIA та DZIDZIO Фото: instagram.com/slavia_official

Від чоловіка вона тільки й чує, що він проти її кар'єри. Він не підтримує її бажання брати участь в проєктах, давати інтерв'ю.

"Ти мені потрібна будинку як підтримка. Я хочу приїжджати в обігрітий будинок. Я не хочу, щоб моя жінка була артисткою ", – процитувала вона слова чоловіка.

Раніше дружина DZIDZIO зізналася, чому у них немає дітей.

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