Я вас дуже прошу: DZIDZIO став на коліна перед глядачами гіпершоу Маска

І навіщо тільки йому це знадобилося?

У півфіналі грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна", вибули відразу троє учасників. Їхню долю в проєкті вирішували глядачі шляхом голосування.

Зірковий детектив проекту DZIDZIO дав Жабеня майстер-клас, як слід просити глядачів, щоб ті віддали йому свої голоси.

У першій дуелі півфіналу найпопулярнішого в Україні шоу зійшлися мужній Носоріг і веселе Жабеня.

Жабеня і Носоріг Фото: телеканал "Україна"

Детективи коментували свої здогади, які зірки можуть ховатися в цих образах, але DZIDZIO вирішив віддати свій час, щоб герої попросили глядачів голосувати за них.

Кумедне жабеня зазначило, що голосувати треба по справедливості – за того, хто їм більше сподобався.

DZIDZIO Фото: телеканал "Україна"

"Ти що?! Хто так просить?! – невдоволено почав вигукувати DZIDZIO в ефірі телеканалу "Україна" і вирішив показати герою, як потрібно це робити. – Дивись, на коліна стаєш і говориш: "Будь ласка, я вас дуже прошу! В мене діти! Голосуйте за мене!".

Жабеня на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Оля Полякова вирішила доповнити цю епічну сцену – зняла з колеги капелюх, аби в нього ще й кидали гроші.

"Ви щойно побачили, як DZIDZIO взяв перші гроші на свій фільм", – пожартував ведущий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Врешті Жабеняті так і не вдалося переконати глядачів віддати за нього більшість голосів, тож у гранд-фіналі проєкту за перемогу побореться кремезний Носоріг. Його суперниками стануть величне Сонце і романтичний Дракон.

Раніше ми писали, хто ховався в костюмі Бабки на шоу "Маска".

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), частка випуску від 03.04.21 становила 23,64%, рейтинг – 8,75%, частка в момент зняття маски – 30,98%**. Охоплення за 11 випусків 13 383 375 глядачів***.

Дивіться гранд-фінал найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проєктів, за аудиторіями 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).

** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 03.04.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

*** Охоплення за 11 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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