Борисюк зробив пропозицію Сумській Пара відзначає срібне весілля

Українські актори одружилися в травні 1996 року. Ольга Сумська показала, як у неї пройшов святковий ранок

Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, які раніше розповіли про своє перше побачення , сьогодні святкують срібне весілля. Актриса у себе в Instastories показала, який сюрприз їй підніс чоловік на честь річниці весілля.

Віталій Борисюк вирішив розіграти сценку. Актор увійшов до кімнати з букетом троянд і коробочкою з ювелірним виробом.

Якщо раптом у вас знайомі теж святкують річницю весілля і ви все ще ламаєте голову, що ж їм подарувати – наш календар подарунків вирішить цю проблему.

"Пані, я дворянин – порядна людина. Маю мільйон річного доходу. Потрапляю кулею в підкинуту копійку і маю відмінних коней. Хочете бути моєю дружиною? " – сказав Борисюк.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк відзначають срібне весілля Відео: instagram.com/olgasumska

Щаслива актриса подякувала чоловікові за такий сюрприз.

Нагадаємо, Ольга та Віталій живуть душа в душу і багато часу проводять разом: виховують 19-річну дочку Анну , подорожують, відпочивають і працюють разом.

Раніше Віталій Борисюк присвятив дружині пісню на "Голосі країни".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися