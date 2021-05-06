Борисюк зробив пропозицію Сумській Пара відзначає срібне весілля
Українські актори одружилися в травні 1996 року. Ольга Сумська показала, як у неї пройшов святковий ранок
Ольга Сумська та Віталій Борисюк, які раніше розповіли про своє перше побачення , сьогодні святкують срібне весілля. Актриса у себе в Instastories показала, який сюрприз їй підніс чоловік на честь річниці весілля.
Віталій Борисюк вирішив розіграти сценку. Актор увійшов до кімнати з букетом троянд і коробочкою з ювелірним виробом.
Якщо раптом у вас знайомі теж святкують річницю весілля і ви все ще ламаєте голову, що ж їм подарувати – наш календар подарунків вирішить цю проблему.
"Пані, я дворянин – порядна людина. Маю мільйон річного доходу. Потрапляю кулею в підкинуту копійку і маю відмінних коней. Хочете бути моєю дружиною? " – сказав Борисюк.
Щаслива актриса подякувала чоловікові за такий сюрприз.
Нагадаємо, Ольга та Віталій живуть душа в душу і багато часу проводять разом: виховують 19-річну дочку Анну , подорожують, відпочивають і працюють разом.
Раніше Віталій Борисюк присвятив дружині пісню на "Голосі країни".
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