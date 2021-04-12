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Дочка Сумської зізналася, що пережила буллінг в школі: Мене знищували як фізично, так і словесно

Сьогодні, 14:40

Анна Борисюк розповіла про випробування, через які пройшла в шкільні роки

Дочка Ольги Сумської та Віталія Борисюка, який недавно отримав почесне звання, Анна Борисюк вперше розповіла про буллінг, який пережила в школі, а також початок свого акторського шляху.

Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" 19-річна Анна Борисюк поділилася, з чого почався її акторський шлях і відверто розповіла про те, чому їй нелегко далося рішення продовжувати акторську династію родини.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня дочка Анна Борисюк
Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня дочка Анна Борисюк
Фото: instagram.com/annborisyuk

"Мене знищували як фізично, так і словесно. Тому я вже не знала, за яке живе місце зачепитися... Більше звичайно дівчинки чіплялися. Просто кожен раз змінювався склад класу і чомусь всі діти, ніби їх підмовили, просто накидалися на мене. І так само вчителі підхоплювали весь цей загальний прикол, стьоб наді мною", – поділилася Аня.

Були випадки, зізналася Анна, що навіть за волосся смикали на очах вчителів. Але Ольга Сумська навіть не знала, що відбувалося в школі у її дочки. Про все Аня розповіла вже після випуску.

"Я була шокована. Кажу: доця, а чого ти мені раніше про це не розповіла? Мені дуже прикро це чути, як мамі. Оця нервовість або стан депресії, який я інколи помічала в дитині, я думала тоді – за рахунок чого?", – розповіла Ольга Сумська.

Акторка згадала, що їй і самій в шкільні роки дісталося.

"Я була тоді гидким каченям. У мене були окуляри, я їх завжди ховала, знімала. Називали батискаф, чотириглаза, донька народних артистів, та шо ти там, Сумская, розкажи нам отут. Я тільки пригадувала, що я витримувала в школі. Мені теж діставалося, повірте", – згадала Ольга Сумська.

Ольга Сумська в дитинстві
Ольга Сумська в дитинстві
Фото: instagram.com/olgasumska

Втім, дочка Ольги Сумської знайшла плюс в цій ситуації, яка загартувала її перед майбутньою професією. Але вступити до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого на акторський факультет було завданням не з легких. Аня Борисюк зізналася, що хвилювання і комплекси, навіяні її оточенням, позначилися на її впевненості.

"...я дуже хвилювалася, не знала, як зібратися, не могла розраховувати на себе, на свої сили. І тоді мама була у від'їзді. Ми зідзвонювалися з нею, вона мені показувала вправи по відео зв'язку. Ми присідали разом, налаштовувалися, розучували текст. Якось вона мене чимось зарядила і дала такий потужний поштовх", – поділилася Анна Борисюк.

Дивіться повністю випуск "Зіркового шляху", де Аня Борисюк розповіла про своє перше випробування на зйомках:

Раніше Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка".

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Ольга Сумська Віталій Борисюк діти зірок буллінг в школі
Джерело: instagram.com/annborisyuk
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