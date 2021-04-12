Дочка Сумської зізналася, що пережила буллінг в школі: Мене знищували як фізично, так і словесно

Анна Борисюк розповіла про випробування, через які пройшла в шкільні роки

Дочка Ольги Сумської та Віталія Борисюка, який недавно отримав почесне звання, Анна Борисюк вперше розповіла про буллінг, який пережила в школі, а також початок свого акторського шляху.

Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" 19-річна Анна Борисюк поділилася, з чого почався її акторський шлях і відверто розповіла про те, чому їй нелегко далося рішення продовжувати акторську династію родини.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня дочка Анна Борисюк Фото: instagram.com/annborisyuk

"Мене знищували як фізично, так і словесно. Тому я вже не знала, за яке живе місце зачепитися... Більше звичайно дівчинки чіплялися. Просто кожен раз змінювався склад класу і чомусь всі діти, ніби їх підмовили, просто накидалися на мене. І так само вчителі підхоплювали весь цей загальний прикол, стьоб наді мною", – поділилася Аня.

Були випадки, зізналася Анна, що навіть за волосся смикали на очах вчителів. Але Ольга Сумська навіть не знала, що відбувалося в школі у її дочки. Про все Аня розповіла вже після випуску.

"Я була шокована. Кажу: доця, а чого ти мені раніше про це не розповіла? Мені дуже прикро це чути, як мамі. Оця нервовість або стан депресії, який я інколи помічала в дитині, я думала тоді – за рахунок чого?", – розповіла Ольга Сумська.

Акторка згадала, що їй і самій в шкільні роки дісталося.

"Я була тоді гидким каченям. У мене були окуляри, я їх завжди ховала, знімала. Називали батискаф, чотириглаза, донька народних артистів, та шо ти там, Сумская, розкажи нам отут. Я тільки пригадувала, що я витримувала в школі. Мені теж діставалося, повірте", – згадала Ольга Сумська.

Ольга Сумська в дитинстві Фото: instagram.com/olgasumska

Втім, дочка Ольги Сумської знайшла плюс в цій ситуації, яка загартувала її перед майбутньою професією. Але вступити до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого на акторський факультет було завданням не з легких. Аня Борисюк зізналася, що хвилювання і комплекси, навіяні її оточенням, позначилися на її впевненості.

"...я дуже хвилювалася, не знала, як зібратися, не могла розраховувати на себе, на свої сили. І тоді мама була у від'їзді. Ми зідзвонювалися з нею, вона мені показувала вправи по відео зв'язку. Ми присідали разом, налаштовувалися, розучували текст. Якось вона мене чимось зарядила і дала такий потужний поштовх", – поділилася Анна Борисюк.

Дивіться повністю випуск "Зіркового шляху", де Аня Борисюк розповіла про своє перше випробування на зйомках:

Раніше Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка".

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