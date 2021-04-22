Без політики не обійшлося: Наталія Сумська зізналася, чому не спілкується з сестрою і племінницею
Наталя зізналася, що останнім часом їхній з Ольгою стиль життя став кардинально відрізнятися, і часу на спілкування у сестер стало менше
Наталя Сумська, яка відзначає сьогодні своє 65-річчя, зізналася, що останнім часом у них з її сестрою Ольгою досить напружені стосунки.
За словами Наталії, у них з Ольгою "різний стиль життя", і без політики тут не обійшлося. На уточнення ведучої про вплив політичної ситуації на стосунки сестер Сумська відповіла:
"Не без того. Безумовно. І позиціонування себе в суспільстві... Тому я не можу вказувати людям, як їм жити, – каже Наталія в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна". – Я вибираю так жити, хтось вибирає інакше. І тут нічого такого немає. Ми вже дорослі".
Сумська зізналася, що за життям сестри вона стежить не вживу, а найчастіше завдяки соцмережам, адже телефонують одна одній вони рідко.
"Нема коли, дійсно. Все життя Олі ми бачимо у Facebook, там немає проблем з цим. Майже кожен крок відбивається на публіці, і тут немає проблеми побачити, що вона робить мало не щохвилини", – пояснює Сумська.
Наталя зізналася, що проти активного використання соцмереж та виставлення свого життя напоказ.
"У мене інший погляд на це, але я ніколи цього не зроблю. Тому що досить дорослі жінки, актриси. І немає в цьому ніякої необхідності", – каже Наталя.
Впливає політичний момент і на спілкування Наталії зі старшою племінницею. На запитання ведучої, чи спілкується Наталія з племінницею Тонею Паперною, яка давно проживає в Росії, актриса відповіла: "Ні, це вже інша країна, вже зовсім інша сім'я".
Дивіться повне інтерв'ю Наталії Сумської "Зірковому шляху":
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