Без політики не обійшлося: Наталія Сумська зізналася, чому не спілкується з сестрою і племінницею

Наталя зізналася, що останнім часом їхній з Ольгою стиль життя став кардинально відрізнятися, і часу на спілкування у сестер стало менше

Наталя Сумська, яка відзначає сьогодні своє 65-річчя, зізналася, що останнім часом у них з її сестрою Ольгою досить напружені стосунки.

За словами Наталії, у них з Ольгою "різний стиль життя", і без політики тут не обійшлося. На уточнення ведучої про вплив політичної ситуації на стосунки сестер Сумська відповіла:

"Не без того. Безумовно. І позиціонування себе в суспільстві... Тому я не можу вказувати людям, як їм жити, – каже Наталія в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна". – Я вибираю так жити, хтось вибирає інакше. І тут нічого такого немає. Ми вже дорослі".

Ольга та Наталія Сумьскі, Антоніна Паперна Фото: instagram.com/olgasumska, Instagram/tonya_papernaya, Facebook/Наталія Сумська

Сумська зізналася, що за життям сестри вона стежить не вживу, а найчастіше завдяки соцмережам, адже телефонують одна одній вони рідко.

"Нема коли, дійсно. Все життя Олі ми бачимо у Facebook, там немає проблем з цим. Майже кожен крок відбивається на публіці, і тут немає проблеми побачити, що вона робить мало не щохвилини", – пояснює Сумська.

Наталя зізналася, що проти активного використання соцмереж та виставлення свого життя напоказ.

"У мене інший погляд на це, але я ніколи цього не зроблю. Тому що досить дорослі жінки, актриси. І немає в цьому ніякої необхідності", – каже Наталя.

Впливає політичний момент і на спілкування Наталії зі старшою племінницею. На запитання ведучої, чи спілкується Наталія з племінницею Тонею Паперною, яка давно проживає в Росії, актриса відповіла: "Ні, це вже інша країна, вже зовсім інша сім'я".

Дивіться повне інтерв'ю Наталії Сумської "Зірковому шляху":

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